Telsim Halk Yarışı’nda ve Kuzey Kıbrıs Gran Fondo’da alınan kayıt ücretleri Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu tarafından halen yürütülen “Bisikletsiz Okul Kalmasın” kampanyası için kullanılacak.





BİSİKLET TURU'NUN EN İYİ TAKIMI KONYA TORKU ŞEKER OLDU

Lefkoşa, 19 Şubat 17 : Başbakanlık himayelerinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu tamamlandı.

"Yaşam sürdükçe, sürdükçe keşfet" sloganıyla gerçekleştirilen 2. Uluslararası Bisiklet Turu'nun en iyi takımı Konya Torku Şeker Continental Cycling Team oldu. Bisiklet Turu'nun en iyi diğer iki takımı ise, Kolss Cycling Team ile Astana City oldu.

Gün boyunca birçok etkinliğin gerçekleştiği 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nda kriteryum etabının birinciliğini sarı mayoyu taşıyan Torku Konya Şekerspor bisikletçisi Ahmet Örken aldı.

50 kilometrelik Kriteryum etabın ikincisi Kempten Cycling Team'den Batuhan Özgür olurken, 3'üncülüğü ise Kolss Cycling Team'den Vitaliy Buts aldı. Kriteryum ödülleri Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber tarafından takdim edildi.

En iyi ikinci ve üçüncü takım olan Kolss Cycling ve Astana City'e kupalarını Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Bertan Özberkman ile Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra verdi.

En iyi takım Torku Konya Şekerspor'a ise kupası ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman arafından takdim edildi.

Lefkoşa'da tamamlanan bisiklet turunda, kategorilere göre dereceye girenlere ödülleri ise Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Ödül töreni ve yarış bitişi Atatürk Anıtı önünde yer alırken, diğer kategorilerde dereceye girenlere ödülleri Lefkoşa Türk Lisesi bahçesinde yer alan törende dağıtıldı.

Başbakanlık Spor Dairesi, Turizm ve Kültür Bakanlığı ile diğer sponsorların katkılarıyla gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Turunda, 4 gün boyunca 4 etapta 20'ye yakın ülkeden 18 takım ve yaklaşık 300 sporcu pedal çevirdi.

GENEL KLASMAN

Genel Klasman'da en iyi sporcu Torku Konya Şekerspor'dan Ahmet Örken olurken, 2'nciliği Kazakistan National Team'den Yevgeniy Gidich, 3'üncülüğü ise Kolss Cycling Team'den Vitaliy Buts aldı.

Genel klasmandaki kupaları Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Spor Dairesi Müdür vekili Mustafa Sütçü sahiplerine teslim etti.

LİDER MAYO AHMET ÖRKEN'İN

2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nda en önemli mayo olan Sarı Mayo'yu Torku Konya Şeker Spor'dan Ahmet Örken kazanırken, Örken'e mayosunu Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir verdi.

Mavi Mayo'yu kazanan Willier Triestina Cycling Club'tan Cristian Rodriguez ve Magenta Mayo'yu kazanan Brisaspor Bisiklet Takımı'ndan Mustafa Köklü'ye ödülleri Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ercen, Sun Rent a Car Yönetim Kurulu Başkanı Halim Kahveciler ve eşi Zeliş Kahveciler tarafından takdim edildi.

Hız ile özdeşleşen Yeşil Mayo’yu kazanan Torku Şeker Spor’dan Ahmet Örken’e mayosunu yine sektördeki hızı ile anılan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar verdi.

Kuzey Kıbrıs Turu ile birlikte yapılan ve lisanslı ve lisansız tüm sporcular bireysel olarak katıldığı Gran Fondo Yarışı toplam 20 km, 55 km ve 90 km olarak 3 parkurdan oluştu.

Bisiklet Turu kapsamında Kuzey Kıbrıs Halk Yarışı da gerçekleştirildi.

Bisiklet turu, KKTC, Türkiye, Rusya, Azerbaycan, İtalya, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Kazakistan, Belçika, Ukrayna, İspanya, Suudi Arabistan, Slovenya, Makedonya ve Venezuella'dan takımların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık himayelerinde Başbakanlık Spor Dairesi’nin, Turizm Bakanlığı’nın ve diğer sponsorların katkıları ile KKTC'de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacı ile KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen, 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nun 4. gününde Grand Fondo yarışı, Telsim Halk Yarışı ve Fikri Karayel konseri eşliğinde bisiklet festivali düzenlendi.

TELSİM HALK SÜRÜŞÜ “BİSİKLETSİZ OKUL KALMASIN”

Organizasyon içerisinde yer alan Telsim Halk Yarışı olarak isimlendirilen yarış kriteryum etabı (aynı güzergâhta birden çok tur atma) şeklinde yapıldı ve toplam uzunluğu 6 km oldu. Telsim Halk Yarışı’nda ve Kuzey Kıbrıs Gran Fondo’da alınan kayıt ücretleri Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu tarafından halen yürütülen “Bisikletsiz Okul Kalmasın” kampanyası için kullanılacak.

Telsim Halk Sürüşünün startını ise Barış Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneral Ömer Paç yaptı. Paç, kendisinin bisiklet sürmeyi bilmediğini söyleyerek ve kendisinin hiç bir zaman bir bisikleti olmadığını anlatarak çocukların bisikletsiz kalmaması gerektiğini söyledi. Anlattığı hikayesi sonrasında Paç, bir çocuğa da bisiklet hediye etti.

BİSİKLET FESTİVALİ'NİN SESİ “FİKRİ KARAYEL"

Ülkemizin değerli seslerinden Fikri Karayel ise gerçekleşen muhteşem organizasyonda bir konser verdi.

Kendi şarkıları ve seslendirdiği yabancı şarkılar ile festival havası yaşatılan etkinlikte halkın katılımı yoğun oldu.

(EMR/FEZ) FOTOĞRAFLI YARIŞMA SONUÇLARI EKTEDİR

