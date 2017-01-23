2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu 16-19 Şubat Tarihleri Arasında 4 Etap Olarak Koşulacak

Lefkoşa, 23 Ocak 17 : Başbakanlık himayesinde Turizm Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu’nun işbirliğinde organize edilen 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu, 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Bu yılki sloganı “Yaşam sürdükçe, sürdükçe keşfet” olan ve toplamda 4 etapta koşulacak bisiklet turundan ayrı, halka açık Gran Fondo Bisiklet Yarışı ve Telsim Halk Yarışı da organizasyona dâhil edildi.

Etkinlikte, 16 Şubat’ta İskele-Karpaz (182km.), 17 Şubat’ta Mağusa (167 km.), 18 Şubat’ta Güzelyurt-Girne (131 km.)ve 19 Şubat’ta Lefkoşa Kriteryum (60 tur, toplam 72 km.)etapları geçilecek.

Gran Fondo yarışı 20, 55 ve 90 km. olarak 3 parkurdan oluşacak; bu yarışa lisanslı-lisanssız tüm sporcular katılabilecek. Telsim Halk yarışı da kriteryum (aynı etapta birçok tur) halinde yapılacak ve toplam 6 km. olarak koşulacak.

Telsim Halk Yarışı ve Kuzey Kıbrıs Gran Fondo’da katılımdan elde edilecek gelir, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu’nun halen yürütmekte olduğu “Bisikletsiz Okul Kalmasın” kampanyası için kullanılacak.

Bisiklet Turu için düzenlenen basın toplantısında, 13 ülkeden toplam 18 takım ve 250 sporcunun katılmasının beklendiği organizasyonun yerli ve yabancı basın yayın kuruluşları tarafından dünyaya duyurulacağı, organizasyon sayfasından canlı aktarılacağı ve dünya üzerinde 500 milyon kişiye ulaşarak KKTC turizmine katkı yapmasının beklendiği ifade edildi.

ADADEMİR

Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl yapılacak etkinliğin bir önceki yıla göre daha düşük bir organizasyon zorluk derecesine sahip olduğunu belirterek, ilk organizasyona katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Adademir, bisikletin diğer sporlardan farklı olarak bir yaşam şekli, eğitim, turizm, sağlık ve tanıtım aracı olduğunu belirterek, Fransa Bisiklet Turu’nun Fransa’ya katkılarından bahsetti.

TOKEL

Adademir’in ardından Temedya Reklâm Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, organizasyonla ilgili bilgi verdi ve tüm kesimleri ve halkı organizasyona destek vermeye davet etti.

CAHİTOĞLU

Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu da, ülke federasyonlarının dış temaslarına destek verdiklerini ve izolasyon dolayısıyla Kıbrıs Türklerinin dünyadaki sportif etkinliklere katılımda zorlandığına işaret etti.

Cahitoğlu, bu nedenle uluslararası nitelikli organizasyonlara büyük önem verdiklerini kaydederek, KKTC’nin iklim ve doğa koşularının bisiklet sporuna müsait olması nedeniyle, bunun tanıtım ve turizme yapacağı katkının altını çizdi.

KÖPRÜLÜ

Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mustafa Köprülü, orgnizasyona katkısı bulunan paydaşlara teşekkür ederek, KKTC’nin yurtdışındaki fuarlarda tanıtım faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.

Bisiklet sporuyla ilgili broşürlerin en son bir süre önce Hollanda’nın Utrecht kentinde yapılan fuarda ilgilenenlere dağıtıldığını kaydeden Köprülü, yurtdışındaki bu ilgiyi daha da artırmak adına ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.

“13-14 ÜLKEDEN 18-19 TAKIM BEKLİYORUZ”

Konuşmaların ardından basının soruları da yanıtlandı.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir, “Toplam kaç ülke ve kaç takımın Bisiklet Turu’na katılacağının” sorulması üzerine, toplamda 13-14 civarı ülkeden 18-19 takım beklediklerini fakat bu rakamların net olmadığını, 15 Şubat’ta düzenlenecek ikinci basın toplantısı ve hoş geldin etkinliğinde bu rakamın daha net belirlenmiş olacağını kaydetti.

“KOMŞULARIMIZ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR”

Adademir bir başka soruya karşılık, etkinliğe katılacak takımların Union Cycliste Internationale (UCI)’a üye olmadıklarını ve yapılacak yarışların Kuzey Kıbrıs’ın kendi yarışları olacağını ifade ederek, Rum tarafından çeşitli engelleme çabalarının bulunduğunu, Rum takımlarının da organizasyonda yer almayacağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu ile ilgili ayrıntılı bilgilere www. kuzeykibristuru.org veya tourofcyprus.org adresinden facebook.com/kibristuru Facebook sayfasından ulaşılabilecek.

Gran Fondo halk yarışına katılım kayıtları online olarak www.kuzeykibrisgranfondo.info adresinden yapılabiliyor.

(RU/ÖK) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan Fotoğraf: Süleyman Önal