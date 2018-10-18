2. Uluslararası Girne Belediyesi Heykel Sempozyumu Tanıtıldı

Lefkoşa, 18 Ekim 18 (.): 2. Uluslararası Girne Belediyesi Heykel Sempozyumu 16 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında yapılıyor.

Ekin Erman koordinatörlüğündeki sempozyumda 6 sanatçı, "çocuk", "barış", "Akdeniz", "güneş", "Girne" ana temalarında eserler ortaya çıkaracak. Eserler, Girne\'de belirli noktalara yerleştirilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sanatçılar Çağdaş Erçelik, Ercan Yılmaz, Kadriye İnal, Tolga Yurtözveri, Elena Saracino, Jose Miguel Isla\'nın katılımıyla bugün Girne Amfi Tiyatro\'da sempozyumu tanıtmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü iki yıl önce kültür sanat aktivitelerinin çıtasını yükseltmek amacıyla bu organizasyonu başlattıklarını belirtti.

Sempozyumun zor ve zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Güngördü, iki yılda bir yapılmasının hem sanatçılar hem de yerel yöneticiler açısından önemli olduğunu kaydetti.

Güngördü, taştan yontulmuş heykellerin kentte bulunmadığını, sempozyumla bunun başarıldığını, ikinci kez sempozyumu gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, geleneksel hale gelmesi için çaba harcayacaklarını dile getirdi.

Sanatın kentler için önemine işaret eden Güngördü, iki yıl önceki sempozyumda ortaya çıkan eserlerin kentin çeşitli bölgelerine yerleştirildiğini ve hem turistler hem de yerli halktan büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Güngördü, "25-30 gün sonra ortaya çıkacak olan eserler yüzyıllar boyunca kenti süsleyecek" dedi.

Sanatçılar da eserleri ile ilgili bilgi vererek, kentlerin sanat eserleri ile buluşmasının önemine vurgu yaptı.

(GÖZ//YIL FOTOĞRAFLI

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