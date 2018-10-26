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2. Uluslararası Girne Belediyesi Heykel Sempozyumu Devam Ediyor

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Girne Belediyesi tarafından düzenlenen “2. Uluslararası Girne Belediyesi Heykel Sempozyumu” 6 heykel sanatçısının katılımıyla Girne Amfitiyatro önünde devam ediyor.

2. Uluslararası Girne Belediyesi Heykel Sempozyumu Devam Ediyor

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Girne Belediyesi tarafından düzenlenen “2. Uluslararası Girne Belediyesi Heykel Sempozyumu” 6 heykel sanatçısının katılımıyla Girne Amfitiyatro önünde devam ediyor.

26 Ekim 2018 Cuma 12:22
2. Uluslararası Girne Belediyesi Heykel Sempozyumu Devam Ediyor

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Girne Belediyesi tarafından düzenlenen “2. Uluslararası Girne Belediyesi Heykel Sempozyumu” 6 heykel sanatçısının katılımıyla Girne Amfitiyatro önünde devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İkinci kez sempozyumu gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, geleneksel hale gelmesi için çaba harcayacaklarını dile getirdi.
Sanatın kentler için önemine işaret eden Güngördü, iki yıl önceki sempozyumda ortaya çıkan eserlerin kentin çeşitli bölgelerine yerleştirildiğini ve hem turistler hem de yerli halktan büyük ilgi gördüğünü kaydetti. Güngördü, "25-30 gün sonra ortaya çıkacak olan eserler, yüzyıllar boyunca kenti süsleyecek" dedi.
Ekin Erman koordinatörlüğündeki sempozyumda 6 sanatçının, "Çocuk", "Barış", "Akdeniz", "Güneş", "Girne" ana temalarında eserleri ortaya çıkarmak için sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarına başladıklarını belirten Güngördü, tüm sanat severleri bu çalışmaları yerinde izlemeleri için Amfitiyatro\'ya davet ettiğini, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olacaklarını kaydetti.
Çalışmalar, 6 Kasım tarihine kadar devam edecek.
(EMR/ÖK) FOTOĞRAFLI
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