2. Uluslararası Bisiklet Turu’nun Güzelyurt-girne Etabı'nın Startı Verildi

SİBER: “OLUMSUZLUKLAR HAYALLERİMİZİ HAPSETMEMELİ”

Lefkoşa, 18 Şubat 17 : 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu, bugün koşulan 3. Etap Güzelyurt-Girne Etabı’yla devam ediyor.

Girne Kapısı’ndan başlayan bugünkü etabın startını Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber verdi.

Siber, start öncesi yaptığı konuşmada, Bisiklet Federasyonu ve Başkanı Ekin Adademir ve ekibini yürekten kutladığını belirterek, sporcuların, izleyicilerin ve katılımcıların heyecanlı ve bir bütün olmalarına işaret etti.

Bisiklet sporunun ülkede yayılmasının önemine işaret ederek, “Olumsuzluklar hayallerimizi hapsetmemelidir” diyen Siber, spor ambargosuna rağmen inanarak, çalışarak ve anlatarak bu ambargonun aşılmaya çalışıldığını ifade etti.

Yabancı sporcuların, ülkenin güzelliklerini gezerek ve keşfederek tanıması ve dünyada KKTC’yi tanıtmasının önemini vurgulayan Meclis Başkanı Siber, KKTC’nin bisiklet sporu için son derece uygun olduğunu da belirtti.

Bu sabah meydana gelen ve Avukat Akan Gürkan’ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına da değinen Siber, ülkede kazaların azalması için daha yapılacak çok şey olduğunu söyledi.

Siber, Gürkan’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bugünkü Yarış; Girne Kapısı'nda başlayarak sırasıyla Girne Limanı, Gönyeli Çemberi, Güzelyurt, Çamlıbel ve Yılmazköy içinden geçerek yine Güzelyurt-Lefkoşa yolundan hareketle Girne Kapısı'nda sona erecek. Sporcular 130 kilometre yol yapacak. Ödül töreni saat 15.30’da gerçekleşecek.

2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu, yarın sona erecek.

(RU/SEL) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan