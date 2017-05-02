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02 Mayıs 2017 Salı 06:40

2 Mayıs 2017 Salı Gündemi

Cumhurbaşkanı&nbsp;Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bir araya gelecek... Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak... Cumhurbaşkanı&nbsp;Akıncı, Temiz Düşün Çevre Koruma ve Çevre Temizliği Projesi çerçevesinde Büyükkonuk’ta yapılacak temizlik çalışmasına katılacak... Kıbrıs'ın yakın tarihinde önemli izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu'nun hayatını konu alan &#34;Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu&#34; adlı kitabın tanıtım ve imza etkinliği Bedesten'de yapılacak. Etkinliğe Cumhurbaşkanı&nbsp;Akıncı da katılacak.

2 Mayıs 2017 Salı Gündemi
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bir araya gelecek. (10.00)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. (10.00)

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, “Trafik  Haftası” dolayısıyla Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi öğrencilerine Lefkoşa Trafik Eğitim Parkı’nda teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı trafik eğitimi verecek. (10.00)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Temiz Düşün Çevre Koruma ve Çevre Temizliği Projesi çerçevesinde Büyükkonuk’ta yapılacak temizlik çalışmasına katılacak. (16.30)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ozan Özgenler’in “Mucizeler Diyarı” adlı resim sergisinin açılışına katılacak (19.00 - Yer: Akdeniz Avrupa Sanat Derneği)

Kıbrıs'ın yakın tarihinde önemli izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu'nun hayatını konu alan "Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu" adlı kitabın tanıtım ve imza etkinliği yapılacak. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak. (19.30 - Yer: Bedesten)

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