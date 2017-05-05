2. Cumhurbaşkanı Talat, Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu Kitabının Yazarlarını Kabul Etti

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, “Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu” adlı kitabın, tarihin aydınlanması, bilinmeyenlerin bilinmesi, yanlış bilinenlerin de düzeltilmesi açısından önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

“TARİHİN AYDINLANMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA”

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 (.): 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, “Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu” adlı kitabın, tarihin aydınlanması, bilinmeyenlerin bilinmesi, yanlış bilinenlerin de düzeltilmesi açısından önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Talat, bugün öğle saatlerinde kitabın yazarları gazeteci Özgül GürkutMutluyakalı ile gazeteci Damla Soyalp’i kabul etti.

2. Cumhurbaşkanı Talat’a, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yayını olarak basılan kitaplarını takdim eden Mutluyakalı ve Soyalp, kitabın içeriği ve hazırlama süreci hakkında bilgi verdi. Yazarlar, kitapta sadece Burhan Nalbantoğlu’nun hayatının değil, onun yaşamı boyunca Kıbrıs’ta meydana gelen birçok tarihi olayın da yer aldığını anlattı.

Yazarlar, 2. Cumhurbaşkanı Talat’tan, kitabı okuduktan sonra da yorumlarını dinlemek istediklerini ifade etti.

TALAT: “NALBANTOĞLU’NUN ÇOK ÖNEMLİ YERİ VAR”

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise kitabın, tarihin aydınlanması, bilinmeyenlerin bilinmesi, yanlış bilinenlerin de düzeltilmesi açısından önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Kitabı henüz okumadığını ancak okuyunca böyle olduğunu daha yakından görmüş olacağından emin olduğunu ifade eden Talat, Burhan Nalbantoğlu’nun Kıbrıs Türk tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

Mehmet Ali Talat, kitabın, Nalbantoğlu’nun, mücadelede yüklendiği rol ve bir doktor olarak verdiği hizmetler ve sonrasında da bir siyasetçi olarak yaptığı katkıların ortaya çıkması açısından çok iyi bir çalışma olduğu düşüncesini ifade etti.

Erken yaşta hayatını kaybeden Nalbantoğlu hakkında çok fazla şey bilinmediğini, kitabın bu eksikliği de giderdiğini kaydeden 2. Cumhurbaşkanı Talat, kitabı bu açıdan da yararlı ve aydınlatıcı diye niteledi.

Talat, kitabın yazarları Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Damla Soyalp’i kutlayarak “Böyle bir işe girişmek de büyük cesaret işiydi. Böyle bir araştırmayı yapmak ve 2 yıl içinde böyle bir kitap ortaya çıkarmak çok yoğun bir çalışmayı gerektiriyor. Muhakkak çok yoğun çalıştınız, kutlarım” dedi.

(ŞEB/ÖK) FOTOĞRAFLI