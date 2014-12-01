2 Aralık 2014 Salı Gündemi

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası, Lefkoşa Kaymaklı çemberinde pankartlı protesto eylemi gerçekleştirecek. (08.00-09.00)

“Namık Kemal: Gün Işığına Çıkan El Yazması” etkinliği DAÜ Aktivite Merkezi’nde yer alacak. (10.00)

Girne Belediyesi ile Aksim İnşaat Ltd arasında, Karaoğlanoğlu Yeni Mezarlık, Çevre ve Peyzaj Projesi ile ilgili anlaşma imzalanacak. Yer: Girne Belediye Başkanlığı – (10.00)

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu yetkilileri, “3 Aralık Dünya Engelliler Haftası” dolayısıyla Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nu ziyaret edecek. (10.30)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kemal Saraçoğlu Vakfı heyetini kabul edecek. (11.00)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kulübü tarafından düzenlenen "İş Kazaları ve İşçi Sağlığı" konulu konferansa katılacak. Yer: YDÜ Büyük Kütüphane Salon 2 – (11.00 )

Meclis Başkanı Sibel Siber, Çetinkaya Spor Kulübü yeni Yönetim Kurulunu kabul edecek. (12.30)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret edecek. Yer: Ulusal Birlik Partisi Merkez Binası-Lefkoşa Sarayönü (15.00)

KKTC Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) işbirliğinde düzenlenen “Fotoğraflarla Benim Kıbrıs’ım: Kıbrıs’ta Çocuk Olmak” isimli fotoğraf yarışmasının sergisi Lefkoşa AKM’de açılacak. (17.30)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Demokrat Parti-Ulusal Güçler’i ziyaret edecek. (17.30)

************