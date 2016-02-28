29 Şubat 2016 Pazartesi Gündemi

KTOEÖS, 20 Temmuz Fen Lisesi’nde uyarı eylemi yapacak. Sendika, veliler, okul aile birliği, okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte yapacağı uyarı eylemi sonrasında saat 10.00’da okulda basın toplantısı düzenleyecek. (08.30)
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. (10.00)
Avrupa Komisyonu, “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu panel düzenleyecek. (11.00 - Yer: Kıbrıs Türk Ticaret Odası)
YDÜ Araba Müzesi basın tanıtımı yapılacak. (14.30 - Yer: YDÜ)
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 2. Ailesel Hobi Sergisi’nin açılışına katılacak. (18.00 - Yer: Saçaklı Ev)
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