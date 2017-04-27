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27 Nisan 2017 Perşembe 10:46

29 Nisan Dünya Gıda İsrafı İle Mücadele Günü…

Slow Food Salamis/Kıbrıs, 29 Nisan Cumartesi günü çöpe giden gıda israfı ve açlığa tepki olarak Slow Food Gençlik Örgütü’nün düzenleyeceği Dünya Gıda İsrafıyla Mücadele Günü etkinliğine destek veriyor.

29 Nisan Dünya Gıda İsrafı İle Mücadele Günü…
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SLOW FOOD SALAMİS, CUMARTESİ AKŞAMI MORMENEKŞE’DE ENGİNAR ÇORBASIYLA DÜNYA ÇAPINDAKİ ETKİNLİĞE DESTEK VERECEK

Lefkoşa, 27 Nisan 17 (.): Slow Food Salamis/Kıbrıs, 29 Nisan Cumartesi günü çöpe giden gıda israfı ve açlığa tepki olarak Slow Food Gençlik Örgütü’nün düzenleyeceği Dünya Gıda İsrafıyla Mücadele Günü etkinliğine destek veriyor.

Slow Food Salamis’ten yapılan açıklamaya göre, herkesin kendi çorba kaseleri ve kaşıklarıyla katılması istenen etkinlik cumartesi akşamı saat 20.00’de Mormenekşe’deki Enginar Festivali alanında yer alacak.

Açıklamada, her on saniyede bir çocuk açlıktan ölürken dünyada 1.3 milyar ton gıdanın eve giremeden çöp olduğu belirtilerek, bu gidişata tepki vermek ve birşeyleri değiştirmek isteyen Slow Food Gençlik Örgütü’nün tüm dünyada 29 Nisan’da israfa ve açlığa tepki olarak etkinlikler düzenlediği kaydedildi.

Mormenekşe Enginar Festivlai’nde Mormenekşe Kadınlar Derneği’nin katkısıyla hazırlanan Cinara Enginar Yemekleri Kitabı’ndan ödüllü enginar çorbasıyla Slow Food Gençlik Örgütü’nün Dünya Gıda İsrafıyla Mücadele Günü’ne destek verileceği açıklandı.

Açıklamada, “Dünyada üretilen tüm sebze ve meyvelerin yüzde 45’i çöpe giderken800 milyon insan aktif bir yaşam tarzı sürdürmek için gerekli kaloriyi alamıyor, beslenme problemleri her yıl yarısı 5 yaşının altında olan 3,5 milyon çocuğun ölümüne sebebiyet veriyor” ifadeleri de yer aldı.

(GÜL/ŞEB)FOTOĞRAFLI

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