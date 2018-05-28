29 Mayıs 2018 Salı Gündemi

1-3 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Rallisi ile ilgili Golden Tulip Otel\'de kahvaltılı basın toplantısı düzenlenecek (10.00)Gümrük Çalışanları Sendikası, Gümrük Dairesi Girne şubesinde 2 saatlik grev yapacak (10.00-12.00)

Bakanlar Kurulu toplanacak (14.00)



Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, UBP Genel Merkezi’nde C.A.S yönetimi ve çalışanları temsilen bir heyeti kabul edecek (14.30)



Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği işbirliğiyle düzenlenen Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ta Meslekler Fotoğraf Yarışması’nın sergi açılışı ve ödül töreni İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yapılacak (17.00)Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi mezuniyet töreni, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılımıyla Hidden Garden’da yapılacak (20.00)***********