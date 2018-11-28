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29 Kasım 2018 Perşembe Gündemi

Sağlık Bakanlığı, “Radyolojik İncelemelerde Radyasyondan Korunma” konulu eğitim programı düzenleyecek. (09.00 - Yer: Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Thalasseamia Merkezi)

29 Kasım 2018 Perşembe Gündemi

Sağlık Bakanlığı, “Radyolojik İncelemelerde Radyasyondan Korunma” konulu eğitim programı düzenleyecek. (09.00 - Yer: Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Thalasseamia Merkezi)

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:24
29 Kasım 2018 Perşembe Gündemi
Sağlık Bakanlığı, “Radyolojik İncelemelerde Radyasyondan Korunma” konulu eğitim programı düzenleyecek. (09.00 - Yer: Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Thalasseamia Merkezi)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile haftalık olağan görüşmesini yapacak (10.00)

KTOEÖS, Polatpaşa Lisesi’nde eksik öğretmen kadrolarıyla ilgili açıklama yapacak. (10.00)

Dünya Diplomatlar Birliği Kıbrıs Temsilciliği’nin açılışı ile ilgili basın toplantısı düzenlenecek (10.30), toplantının ardından temsilcilik düzenlenecek törenle açılacak (11.00). Yer:  KAÜ Cloud Binası, Dereboyu / Lefkoşa

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu’nu kabul edecek. (11.00)

Atleks Co. Önder Alışveriş Merkezi Direktörü Ahmet Sanver, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nı ziyaret ederek, bağış yapacak. (11.00)

Creditwest Bank, 25’inci kuruluş yıldönümü sebebiyle gerçekleştireceği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında KTEV ile, yapacağı işbirliği konusunda protokol imzalayacak. (11.00 - Yer: KTEV merkezi)

Hükümlülerin Yeniden Topluma Kazandırılması Projesi’nin açılışı gerçekleştirilecek. (14.00 - Yer: Merkezi Cezaevi)

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi İle KKTC Telsim işbirliğinde hazırlanan Engelsiz Sinema Ve Aktivite Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde açılacak. (16.00)


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