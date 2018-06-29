29 Haziran 2018 Cuma Gündemi





KTAMS, Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde tam gün grev yapacak ve grev yerinde basın açıklaması yapacak (09.30)Devlet Laboratuvarı Projesi ile ilgili sözleşme Sağlık Bakanı Filiz Besim\'in de katılımıyla bakanlıkta imzalanacak(10.00)Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi, Emekliler Günü dolayısıylaEmekliler Derneği merkezinde basın toplantısı düzenlenecek (10.00)

41. Güzelyurt Portakal Festivali başlıyor. Festival saat 19.00’da şehir merkezinden kortejle başlayacak.

Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali, köy meydanında başlayacak (20.00)



İskele Festivali Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da katılımıyla başlayacak (20.00)



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