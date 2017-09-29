29 Eylül 2017 Cuma Ek Gündem

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC'ye gelecek (09.15)
AKDAĞ’IN PROGRAMI:
09:30 Ercan Havaalanı’ndan Dipkarpaz’a hareket
“Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitlikleri”ni ziyaret (YIL FOTO)
11:15 Dipkarpaz köyü
14:30 Hz. Ömer Türbesi’ni ziyaret
15:00 Girne Antik Limanı, halkla buluşma
16:00 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber tarafından kabul Yer: Cumhuriyet Meclisi
16:30 Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından kabul Yer: Başbakanlık
17:00 Teknik Heyet Brifing Yer: Golden Tulip Otel
17:45 2. Ekonomik Program Gözden Geçirme Toplantısı Kapanış Oturumu Yer: Golden Tulip
19:15 Milli Mücadele ve Dayanışma Derneği
19:45 Çanakkale gezilerine katılan öğretmen ve öğrencilerle buluşma Yer: Yunus Emre Kültür Merkezi
20:30 Akşam yemeği (Yer: Matbah-ı Amire Restoran, Lefkoşa)
Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yemek sonrası KKTC’den ayrılacak.
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