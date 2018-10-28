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29 Ekim Mesajları...

YDP VE EMEKLİ SUBAYLARDAN MESAJLAR 

29 Ekim Mesajları...

YDP VE EMEKLİ SUBAYLARDAN MESAJLAR 

28 Ekim 2018 Pazar 14:30
29 Ekim Mesajları...
YDP VE EMEKLİ SUBAYLARDAN MESAJLAR 
Lefkoşa, 28 Ekim 18 : 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle YDP ve Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği ayrı ayrı kutlama mesajı yayınladı.
YDP Milletveki Bertan Zaroğlu, “Yüce Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin sembolü olan, gücünü milletin hür iradesinden alan, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. Yıl dönümünü, gönül ve  kader birliği içinde olan Kıbrıs Türk halkı olarak birlikte kutlamanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını” belirtti.
Mustafa Kemal Atatürk\'ün ve silah arkadaşlarının Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük emaneti olan “Cumhuriyet”in Türk istiklal mücadelesinin eşsiz bir meyvesi olduğunu dile getiren Zaroğlu, “İnsan  haysiyetine en çok yaraşan, ırk, dil, din, sınıf ayırımı gözetmeyen ve ezelden beridir  hür yaşamayı kendine hedef edinmiş yüce Türk milletinin tabiat ve karakterine en uygun yönetim şekli olan cumhuriyet anlayışını geliştirmek  azmine ve kararlılığına en çok sahip olunması gereken günlerden geçildiğini” belirtti.
Zaroğlu mesajına şöyle devam etti;
“Ecdadımız yüksek bir ruh ve güçlü bir imanla dünyanın birçok memleketine adalet ve nizam taşımıştır. Tarihi bir ufukla yola çıkarak çağlara hitap edecek büyük bir medeniyet inşa etmiş, kararlı adımlarla cihan idaresine talip olmuştur.  Türk devlet ciddiyetine ve disiplinine bütünüyle sahip bir olgunlukla uzun soluklu bir yoldayız. 
Bizler, yüce ulusumuzun bugünlere nereden ve nasıl geldiğini asla unutmayacak, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatan topraklarının bütünlüğünü koruyarak geleceğe sımsıkı sarılıp, birlik ve beraberlik içinde cumhuriyeti korumanın kararlılığı içinde olacağız.
Bu bilinç ve inançla, Anavatanımızın ‘2023 lider ülke Türkiye’  idealini ve bu kutlu yürüyüşünü gönülden destekliyor bu doğrultuda bütün Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet bayramını tebrik ediyorum.”
KIBRIS TÜRK EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 95’nci kuruluş yılını içten duygularla kutlayarak, barış ve huzur dolu yarınlar diledi.
Dernek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, çağdaş bir topluma en uygun yönetim biçiminin demokrasi ilkesinin akılcı uygulaması olan Cumhuriyet olduğuna inanarak 29 Ekim 1923’te kabul edilmesini sağladığını hatırlattı.
Dernek, Cumhuriyet’in temel niteliklerine, demokratik ve laik yapısına, hak, adalet ve ifade özgürlüğü değerlerine önem verilmesinin, geleceğe güven dolu adımlarla yürümeyi, çağdaş medeniyet seviyesine erişmeyi ve dünya ile bütünleşmeyi sağlayacağını vurguladı.
(AK/HÖ)

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