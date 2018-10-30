29 Ekim Cumhuriyet Bayramı… Tc Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay Resepsiyon Verdi





“KIBRIS TÜRK HALKININ GELECEĞİNİN MUTLULUK, HUZUR VE REFAH İÇİNDE OLMASINI DİLİYORUM”Lefkoşa, 29 Ekim 18 : Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Büyükelçilik İkametgâhında resepsiyon verdi.Dün akşamki resepsiyonda konuşan Kanbay, Kıbrıs Türk Halkının geleceğinin mutluluk, huzur ve refah içinde olmasını diledi.Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, bazı bakanlar, milletvekilleri ve bürokratlar katıldı.Büyükelçi Kanbay, resepsiyonda konukları selamlamasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını okudu.Daha sonra katılımcılara hitap eden Kanbay, Kıbrıs Türk Halkının geleceğinin mutluluk, huzur ve refah içinde olmasını diledi.Kanbay, Başbakan Tufan Erhürman’ın sıklıkla ifade ettiği cümlelere atıfta bulunmak istediğini belirterek, “Çok çalışacağız, üreteceğiz, akıllı olacağız, bazı sorumlulukları sendikalar da dahil her kurum olarak paylaşacağız ve KKTC’de yaşayan halkı daha müreffeh ve daha iyi yönetilir bir ortama doğru taşımaya çalışacağız” dedi.(BRT/ÖZ/HA)