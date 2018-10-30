29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları…





Lefkoşa, 29 Ekim 18 (.): 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlanmasına devam ediliyor.

KELLE

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 95. yıl dönümünü kutladı.

Kelle şunları dile getirdi: “Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde birinci dünya savaşı ile başlatılan 19 Mayıs 1919 yılında Samsuna çıkarak taçlandırılan bağımsızlık mücadelesini büyük bir kahramanlık örneği göstererek kazanan Türk milleti, 29 Ekim 1923 günü ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur.

Türkiye, Cumhuriyet sisteminin getirdiği kazanımlar sayesinde de çağdaş ve modern bir toplum haline gelmiş ve buradan aldığı güçle günden güne büyüyerek yüzyıllardır Asya kıtasında hâkimiyetini 16 devlet kurarak sürdüren Türk milleti bağımsız, laik, demokratik bir devlet kurarak verdiği onurlu mücadeleyi Cumhuriyet kurarak taçlandırmıştır.

Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm devlet adamlarımızı şükranla anar, vatan ve millet kavramlarının kutsallığına inanarak ülkesi uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle yâd ederiz.”

AKPINAR

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, şahsı, kurucusu olduğu kurumlar ve tüm çalışanları adına yayımladığı mesajda, ulusal bilinç ve aidiyet duygusuna "Biriz ve Biziz" ifadesi ile vurgu yaptı.

Akpınar; Türk Ulusu\'nun asırlar süren mücadele tarihinin en şanlısının; Anadolu coğrafyasında, geçen yüzyılda yaşandığını hatırlattı ve özetle şöyle dedi:

"Türkiye Cumhuriyeti\'nin Kuruluşu\'nun 95\'inci yıldönümünde başta, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı\'mızın bütün kahramanları olmak üzere; canları ve kanları ile, bu toprakları \'Vatan\' yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'mız kutlu olsun."

GÖKTÜRK

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, “Var olduğu günden beri bağımsızlığına kasteden düşmanlarının karşısında tek yürek olmuş yüce ulusumuzun, Ebedi Başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde giriştiği, bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkmasının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 95’ncı yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz” dedi.

Atatürk ve Cumhuriyetin önemine vurgu yapan Göktürk, özetle şunları dile getirdi:

“Ulu Önder, halk egemenliğine dayalı bir devlet şekli olan Cumhuriyetin, Türk ulusunun karakterine en uygun yönetim şekli olduğuna inanmıştır. Bu inançla kurduğu Cumhuriyet, laik, demokratik, sosyal devlet ve hukuk devleti temelleri üzerinde bugünlere ulaşmıştır. Ulusu oluşturan tüm unsurları son derece çağdaş ve ileri bir çizgide birleştiren Atatürk, ulusal amaçların gerçekleştirilmesi yolunda gayretlerin en uyumlu ve en verimli şekilde bütünleştirilmesini sağlamıştır.

Bu anlamlı günde, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır” şeklindeki veciz sözüyle Cumhuriyete verdiği önemi vurgulayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapmak uğruna toprağa düşmüş olan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımızla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz.”

SAVAŞAN

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, İstiklal harbinin tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve iradenin timsali olarak, Türk Milleti’nin bağımsızlığına düşkünlüğünü ve vatan topraklarının bölünemeyeceğini ispat eden en somut gösterge olduğunu belirterek, Cumhuriyet’in ilanı ile de egemenliğin kayıtsız şartsız millete dayandırıldığına vurgu yaptı.

“Cumhuriyet, millet iradesidir, din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeden milletçe birlik ve beraberlik içinde olmanın ruhudur” diyen Ahmet Savaşan, “büyük bir zafer ve inşanın adı olan Türkiye Cumhuriyeti, eşsiz bir vatan sevgisi, büyük bir azim ve kararlılık örneğidir. Bu başarıyla birlikte egemenlik, kayıtsız şartsız Büyük Türk Milleti’nin olmuştur. Büyük Türk Milleti’nin ve Cumhuriyetinin tarihsel bütün kazanımları ve Cumhuriyetin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk\'ün modern çağlara yönelik ilke ve inkılapları ışığında, Türk Milletinin ve ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleri olarak bizlerin, demokratik değerlerimize bağlı kalmamızın önemini her geçen gün daha da iyi anlamamıza neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türk Halkı olarak bizler, geçen 95 yılda Türkiye’mizde Cumhuriyetin değerlerinin, geri dönülmez bir şekilde millet tarafından derinlemesine özümsendiğini ve sahiplenildiğini görmenin memnuniyeti içindeyiz. Bugün hızlı bir dönüşüm geçiren Dünya’mızda Türkiye’mizin öneminin her geçen gün arttığı ve sadece bölgesel değil küresel bir güç haline geldiği apaçık ortadadır” diyen Şavaşan, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini sürdürmesi halinde çok daha güçlü ve çok daha müreffeh bir ülke haline geleceğinin şüphe götürmez bir gerçek olduğunu ifade etti.

(HA)



