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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Lefkoşa, 29 Ekim 18 (.): Siyasi partiler ile sivil toplum örgütleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlamaya devam ediyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Lefkoşa, 29 Ekim 18 (.): Siyasi partiler ile sivil toplum örgütleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlamaya devam ediyor.

29 Ekim 2018 Pazartesi 07:38
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Lefkoşa, 29 Ekim 18 (.): Siyasi partiler ile sivil toplum örgütleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlamaya devam ediyor.
MDP
Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, yayımladığı mesajda, şöyle dedi:
“Emperyalistlerin işgaline boyun eğmeyen, Anadolu’daki Türk milletinin verdiği varoluş ve kurtuluş savaşı sonrasında 29 Ekim 1923 yılında kurulan ve tüm dünyada emperyalistlerin işgaline uğramış milletlerin, mücadele ateşini yakan azim ve güç veren, Türk dünyasının kutbu, en büyük destekçisi ve dayanağı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. yılı kutlu olsun.”
Büsküvütçü, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.
KIBTES

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, mesajında, “Bağımsız yaşamayı ve özgürlüğünü karakterinin sarsılmaz bir parçası olarak gören Türk milleti ve bu milletin aziz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı, tarihimizin zorlu günlerini aşarak günümüzde de etkisini farklı biçimlerde sürdüren saldırılar karşısında geçmişten bugüne dimdik durmuştur. Tek vatan ve tek bayrak düşüncesi altında özgürlüğünü borçlu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu heyecanla desteklemiştir” dedi.

“Aziz Milletimizin mücadelesinin neticesi olan Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını da himaye ederek her türlü zor şartlarda özgürlüğünü korumuş, Kıbrıs Türk halkı da anavatanının kurmuş olduğu yeni devlet iradesinin olumlu yansımalarını yaşadığı KKTC’de görmüştür” ifadelerini kullanan Turgut, KIBTES’in, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıldönümünü saygıyla kutladığını dile getirdi.

ARIKAN
KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Gençlik Kolları ve KISBÜ Doğa ve Çevre Kulübü Başkanı Abdurrahman Arıkan da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95’inci yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamakta olduklarını belirtti.
Arıkan, özetle şöyle dedi:
“Ancak son günlerde yaşananlar göstermektedir ki, birliğe, beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Sahip olduğumuz vatan sevgisi ve özgürlük aşkı, dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için hiç düşünmeden canlarını feda edenlere, Cumhuriyetimizi kuranlara karşı sorumluluklarımız vardır.
Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle bir kere daha anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.”
(HA)

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