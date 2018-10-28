29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Lefkoşa, 28 Ekim 18 : 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı kurum, kuruluş ve dernekler mesaj yayımladı.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk Milleti’nin, birlik ve beraberlik içinde olması daha güzel yarınlar için son derece önemlidir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim 1923’teki ilanının ilk günündeki gibi, güçlü ve dimdik ayakta olmasının büyük bir güç verdiğini dile getiren Özçınar, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, Kıbrıs Türk halkının, güvencesi ve gururudur” dedi.

Özçınar, Bu özel gün vesilesiyle, Büyük Önder Atɑtürk’ü, silɑh ɑrkɑdɑşlɑrını, aziz şehitleri rɑhmet ve minnetle bir kez daha anarak, Türk Milleti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerle kutladı.

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar ise, Cumhuriyet Bayramını gönülden kutlayarak, Ulu Önder Atatürk’e, Türk silahlı Kuvvetlerine ve kahraman Türk halkına sonsuz şükranlarını sundu.

Kıbrıs Türk halkının da her zaman Anavatan’ın izinden yürüdüğünü ve benzer bir direnişle özgürlüğüne ve egemenliğine kavuştuğunu anımsatan Bayar, “Bugün içte ve dışta Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne göz dikenler vardır. Ancak bunlar emellerine ulaşamayacaklardır. Türk halkının ve Türk gençliğinin her zaman olduğu gibi bundan böyle de kararlılıkla Cumhuriyet’lerimize sahip çıkacaklarına olan inancımız tamdır” dedi.

Bayar, Büyük Türk Ulusunun ve O’nun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı Kutladı.

KTİMB

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise mesajında, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin meyvesi olarak ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin, bölge barışının ve istikrarının sağlanmasında büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Gürcafer, “Hiç şüphe yok ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve güçlü varlığı Kıbrıs Türk halkına da güç vermektedir” dedi.

AK HATAYLILAR

Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet İpek ise yayınladığı mesajda, “Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünde Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, tüm milletimizin bayramını içtenlikle kutluyorum” dedi.

(AK/FEZ)





