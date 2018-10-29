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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kktc\'de De Tören Ve Etkinliklerle Kutlanıyor...lefkoşa Atatürk Anıtı Önünde Tören Düzenlendi

ULUÇAY: “LAİK, DEMOKRATİK VE ÇOĞULCU YAPIYA SAHİP BİR CUMHURİYET 95. YILINDA YENİ YÖNETİM SİSTEMİYLE, YİNE SİZİN GÖSTERDİĞİNİZ ÇAĞDAŞ UYGARLIK YOLUNDA İLERLEMEYE DEVAM EDECEKTİR”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kktc\'de De Tören Ve Etkinliklerle Kutlanıyor...lefkoşa Atatürk Anıtı Önünde Tören Düzenlendi

ULUÇAY: “LAİK, DEMOKRATİK VE ÇOĞULCU YAPIYA SAHİP BİR CUMHURİYET 95. YILINDA YENİ YÖNETİM SİSTEMİYLE, YİNE SİZİN GÖSTERDİĞİNİZ ÇAĞDAŞ UYGARLIK YOLUNDA İLERLEMEYE DEVAM EDECEKTİR”

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:05
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kktc\'de De Tören Ve Etkinliklerle Kutlanıyor...lefkoşa Atatürk Anıtı Önünde Tören Düzenlendi

ULUÇAY: “LAİK, DEMOKRATİK VE ÇOĞULCU YAPIYA SAHİP BİR CUMHURİYET 95. YILINDA YENİ YÖNETİM SİSTEMİYLE, YİNE SİZİN GÖSTERDİĞİNİZ ÇAĞDAŞ UYGARLIK YOLUNDA İLERLEMEYE DEVAM EDECEKTİR”
KANBAY: “BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZİN VÜCUT BULDUĞU EN KIYMETLİ MİRASIMIZ OLAN CUMHURİYET, GENÇ NESİLLERE ÇAĞDAŞ HEDEFLERLE ULAŞMA YOLUNDA IŞIK TUTMAKTA, TÜRK GENÇLİĞİ İLKE VE İNKILAPLARINDAN ALDIĞI GÜÇLE BU DEĞERLİ MİRASI AYDINLIK YARINLARA TAŞIMAKTADIR”

Lefkoşa,29 Ekim 18 : Türkiye Cumhuriyeti\'nin 95. kuruluş yıldönümü nedeniyle Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Lefkoşa\'da Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildiği tören, Cumhurbaşkanı Vekili Teberrüken Uluçay ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla tamamlandı.
Törene, Cumhurbaşkanı Vekili Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narik Şefik, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, devlet ve Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, muharip dernekler, kurum kuruluş ve diğer dernek temsilcileri katıldı.
Bu arada, Kutlamalar çerçevesinde bugün, tüm ilçelerde törenler düzenleniyor.
ANIT ÖZEL DEFTERİ
Cumhurbaşkanı Vekili Teberrüken Uluçay anıt özel defterine şunları kaydetti:
“Aziz Atatürk,
20. Yüzyılda dünyaya örnek olabilecek değerde kurduğunuz Cumhuriyet, 95. yılında yine dünyaya örnek olarak Türk halkının ve gençliğinin güvencesinde yaşamını sürdürmektedir.
Laik, demokratik ve çoğulcu yapıya sahip bir Cumhuriyet 95. yılında yeni yönetim sistemiyle, yine sizin gösterdiğiniz çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeye devam edecektir.
Kıbrıs Türk halkına her zaman örnek olmuş ilkelerinizle kurmuş olduğunuz Cumhuriyeti kutlarken, sizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.”
KANBAY: “ÇİZDİĞİNİZ YOLDA KIBRISLI SOYDAŞLARIMIZLA GÜÇ VE GÖNÜL BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ”
TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da anıt özel defterine şunları yazdı:
“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıldönümünde KKTC nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak şerefle ifa ettiğim görevimin son günlerinde yavru vatan Kıbrıs’ta bir kez daha manevi huzurunuzdayız.
Bağımsızlık mücadelemizin vücut bulduğu en kıymetli mirasımız olan Cumhuriyet genç nesillere çağdaş hedeflerle ulaşma yolunda ışık tutmakta, Türk gençliği ilke ve inkılaplarından aldığı güçle bu değerli mirası aydınlık yarınlara taşımaktadır.
Fikir ve eserleriniz Kıbrıs Türkü’nün de yegane ilham kaynağı olmuştur.
Bu itibarla çizdiğiniz yolda Kıbrıslı soydaşlarımızla güç ve gönül birliği içindeyiz. Cumhuriyetimizin önemini bir kez daha idrak ederken, vatan uğruna mücadele eden tüm kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz.
Ruhunuz şad olsun.”
(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI
Haber: Tuğçe Ülkü Aydın Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

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