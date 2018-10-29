29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Güzelyurt’ta Da Kutlandı



Lefkoşa, 29 Ekim 18 (.): Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95’inci yıldönümü Güzelyurt’ta da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Anıtı önünde saat 11.45’te başlayan törene, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile okullar katıldı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı. Şehitler için saygı duruşunu ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Ardından Güzelyurt Kaymakamlık binası önünden hareket eden kortej bando eşliğinde Güzelyurt Kapalı Çarşı’ya geldi.

Kapalı Çarşı’daki törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı; şiirler okunarak, halk dansları gösterisi sunuldu.

Güzelyurt’taki Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni askeri bando konseri ile sona erdi.

(TUĞ/HA)



