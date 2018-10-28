29 Ekim 2018 Pazartesi Gündemi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İstanbul’daki üçüncü havalimanının açılışına katılmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak İstanbul’a gidecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıl dönümü KKTC’de de törenlerle kutlanacak.





Tören ve etkinlik programı şöyle:





LEFKOŞA

Lefkoşa’daki tören, Atatürk Anıtı’nda yer alacak. (09.30)

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilk tören, saat 11.00’de Zafer Anıtı’nda yapılacak. İkinci tören ise saat 11.30’da şenlik havasında kortej eşliğinde Sulu Çember’den başlayarak, İsmet İnönü Bulvarı Lemar önünde devam edecek.

GİRNE

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Girne’de de tören düzenlenecek. Atatürk Anıtı\'ndaki tören saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Tören yürüyüşü ise, saat 16.00’da Arkın Colony Otel önünden başlayarak, Atatürk Anıtı önünde sona erecek. Yürüyüş sonunda Atatürk Anıtı’nda bando konseri yer alacak.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki ilk tören, Atatürk Anıtı önünde saat 11.45’te başlayacak. Buradaki törenin son bulmasının ardından, Müze önündeki ikinci tören yapılacak.

İSKELE

İskele’deki tören, saat 09.45’te İskele Belediyesi önünden, Ecevit Meydanı Atatürk Anıtı önünde kortejle başlayacak.

LEFKE

Lefke’de yapılacak tören Atatürk Anıtı önünde saat 09.30’da başlayacak.

MEHMETÇİK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıldönümü dolayısıyla Mehmetçik’te de tören düzenlenecek. Tören, Mehmetçik Park Alanı’nda bulunan Belediye Gazinosu önünde saat 09.30’da başlayacak.

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tören Yürüyüşü ve Bando konserleri yapılacak. Yürüyüş ve konser programı şöyle:

Lefke’de saat 09.45’te Lefke Polis Binası-Asmalı Kahve, İskele’de saat 10.00’da İskele Belediye Binası-İskele Meydanı, Gazimağusa’da 11.30’da Sulu Çember-Yeni Lemar önü, Güzelyurt’ta saat 11.45’te Güzelyurt Kaymakamlığı-Askeri Kantin, Girne’de saat 15.00’de Girne Belediyesi Karşısı-Atatürk Anıtı, Lefkoşa’da ise saat 15.00’de Mehmet Akif Ersoy Caddesi (Pizza Pronto) Başlangıcı-Barbarlık Müzesi önü.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Büyükelçilik İkametgahı’nda resepsiyon verecek. (19.00)

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