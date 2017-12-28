290 promil alkolle uçtu!

Lefkoşa’da önceki gece alkollü olduğu öne sürülen sürücü trafik kazasına neden oldu. Direksiyon başına 290 promil alkollü bir şekilde geçen ve trafikte seyreden 37 yaşındaki Serkan Doğru, arazi içerisinde park halinde bulunan araca çarptı. Kaza esnasında park halinde bulunan araçta kimsenin olmadığı belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Polisten alınan bilgiye göre kaza 26 Aralık 2017 tarihinde saat 23.10 sıralarında meydana geldi. Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi boyunca PL 838 plakalı araç ile seyreden Serkan Doğru, Öğretmen Akademisi Çemberi’ne doğru dikkatsiz bir şekilde girince toprak alan içerisinde park halinde bulunan Salih Kocadal (E-40) ait EN 999 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada zanlının 290 promil alkollü olduğu belirlendi.