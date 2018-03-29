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29 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

29 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

29 Mart 2018 Perşembe 09:32
29 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
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KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sabah saatlerinde yaptığınız planlarda değişiklikler olabilir. Kendinizi ifade edebileceğiniz konularla ilgilenmek size iyi gelecektir. Hayatınızda yapmak isteyeceğiniz yenilikler gündeminizi etkileyebilir. İş konusunda yorucu zamanlar geçirebilirsiniz. Gün içinde işler yavaşlama gösterebilir. Fazla beklentiye girmeden, sakin kalmanızda fayda var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili başkalarından fikir alma ihtiyacında olabilirsiniz. Uğraştığınız işler istediğiniz hızla akmayabilir. Fakat siz gün içinde iyimserliğinizi korumaya devam edebileceksiniz. İşlerinizi ayarlayabilmek için büyük çabalar gösterebilirsiniz. Güven aradığınız zamanlar olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Düşüncelerinizde hızlı değişiklikler olabilecek bir gündesiniz. Pozitif haliniz ile etrafındaki herkesi etkileyeceksiniz. Sizi etkileyecek dedikodular kulağınıza çalınabilir. Uğraştığınız işlerinizle ilgili büyük bir çaba içinde olabilirsiniz. İşlerinizin ilerlemesinde sıkıntı yaşayacağınız zamanlar olabilir. Hazırlayacağınız sözleşmeler de dikkatli olmalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İşiniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlgilendiğiniz işlerle ilgili başkalarından destek alabilirsiniz. Sabah saatlerinde yaşanan değişiklikler canınızı sıkabilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklikler yapmamaya özen gösterin. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Ufak tefek evrak işlerinizi temizlemeniz gereken uygun zamanlar olacak.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İş hayatınıza odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konulara daha fazla özen göstermelisiniz. İmaj değişikliği konusunu başka bir güne bırakmakta fayda var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gizli kalan konulara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Bugün yaşadığınız olayları içsel süreçleri çözmek sizin için çok daha kolay olabilir. İşlerinizin yavaşlaması nedeniyle çıkabilecek problemlere karşı, sakin kalmaya göstermelisiniz. Uğraştığınız konularla ilgili çaba içinde olabilirsiniz. Gün içinde işlerinizi akışa bırakmayı öğrenmelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Geleceğinizle ilgili yenilik yapma ihtiyacında olabilirsiniz. Başlangıçlar konusunda heyecanlar yaşayabilirsiniz. Çalıştığınız konularda destek alabileceğiniz zamanlar olacak. İşten gelebilecek paralar gündeminizi etkileyebilir. Arkadaşlarınızla fikir alışverişi içinde olabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili ayarlamalar yapabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

İş hayatınızla ilgili reform niteliğinde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için heyecan duyacağınız yeni işlere başlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde işlerinizde bürokratik engellerle karşılaşacağınız zamanlar olabilir. İşlerinizde düzenleme yapmanız gerekebilir. İstediğiniz hızda ilerlemeyen işlerinizi fazla zorlamamanızda fayda var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyabilirsiniz. Özgürleşme isteği içinde hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak isteyeceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde plan değişikliği olabilir. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda akışta kalmaya özen göstermelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Endişe duyduğunuz konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı para durumlarına karşı tedbirli olmanız gereken durumlar olabilir. Finansal konular da yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Başkalarıyla fikir alışverişi yapacağınız zamanlar var. Sorumluluğunuz altında olan konularda düzenleme ve planlama yapmanız gerekebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizde değişik şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Aldığınız yeni kararları karşınızdakilerle paylaşabilirsiniz. Denge kurmanız için toleranslı davranmanız gereken zamanlar olabilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız da düzenlemeye gidebilirsiniz. Eksik işlerinizi tamamlayabileceğiniz uygun zamanlar olacak.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İşe ait sorumluluklarınıza yenilikler gelebilir. Sizi yoran yıpratan konulara karşı dikkatli olmakta fayda var. Sağlığınızla ilgili yaşadığınız sıkıntıları göz ardı etmeyin. İş hayatınızda yapacağınız ayarlamalar, sizi uzun süre rahatlatacaktır. Aksayan işlerinize karşı sabırlı olmalısınız.

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