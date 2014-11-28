29 Kasım 2014 Cumartesi Gündemi

Lefkoşa Türk Belediyesi, “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” haftası etkinlikleri kapsamında Kermiya Bölgesi Kemal Şemiler Caddesi üzerinde bulunan yeşil alanda “Şiddetsiz Lefkoşa Ormanı Fidan Dikimi” etkinliği düzenliyor. (10.00)

Kamu Personeli Sendikası’nın (KAP-SEN) 5.Olağan Genel Kurulu Green Kitchen (Eski Çağlayan Gazinosu) toplantı salonunda yapacak. (11.00)

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum zeytin üreticileri tarafından Avrupa Birliği desteğiyle düzenlenen iki toplumlu Zeytin Festivali ve AB Bitkisel Üretim Projesi etkinliğinin resmi açılışı ara bölgedeki Fulbright binasında yapılacak. (12.30)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, KKTC Şoför Okulları Birliği 5.Genel Kurulu’na katılacak. (Yer: Kıbrıs Türk Ticaret Odası-14.30)

Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXIV. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin Seçici Kurul üyeleriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde söyleşi gerçekleştirilecek. (16.00)

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