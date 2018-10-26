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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tören geçişi yapılacak güzergÂhlar trafiğe kapatılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tören geçişi yapılacak güzergÂhlar trafiğe kapatılacak

26 Ekim 2018 Cuma 06:21
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tören geçişi yapılacak güzergÂhlar trafiğe kapatılacak

Cumhuriyet Bayramı tören programı nedeniyle 29 Ekim Pazartesi günü tören geçişi yapılacağı güzergâhlar, tören geçişinden bir saat önce trafik akışına kapatılacağından sürücülerin alternatif yolları kullanmaları istendi.

Sürücülerin, Lefkoşa ve diğer ilçelerde yapılacak tören geçişleri nedeniyle, trafik akışını engellememek için belirtilen güzergâhlar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim’de ilk tören geçişi Lefke’de saat 09.45’de Lefke Polis Karakolu önünden başlayarak ve Atatürk Caddesi ile Dr. İzzet Suphi Sokak istikametini takiben Asmalı Kahvehane önündeki meydanda sona erecek.  

İskele’de saat 10.00’da, İskele Belediyesi Binası önünden başlayacak tören geçişi ise Dr. Arhan Müderrisoğlu Caddesi ve Şht. Davut Sokak istikametini takiben İskele meydanında tamamlanacak.

Gazimağusa’da tören geçişi saat 11.30’da, sulu çemberden başlayarak İsmet İnönü Bulvarını takiben, aynı cadde üzerinde bulunan Yeni Lemar önünde sona erecek.

Güzelyurt’ta da saat 11.45’de Güzelyurt Kaymakamlığı önünden başlayacak tören geçişi Kurtuluş Caddesi-Ecevit Caddesi-Münür Dilaver Sokak-Ecevit Caddesi ve Turgut Özal Caddesi istikametini takiben cadde üzerinde bulunan AKM önünde tamamlanacak. 

Girne’de tören geçişi saat 15.00’de, The Arkın Colony Otel önünden başlayacak ve Ramadan Cemil Meydanı-Ziya Rızkı Caddesi-Turgut Tahsin Sokak-20 Temmuz Kordonboyu Caddesi güzergahının ardından Atatürk Anıtı önünde sona erecek.

Lefkoşa’daki tören geçişi ise saat 15:00’de, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, Pronto Çemberi olarak bilinen kavşaktan başlayıp, aynı cadde üzerinde bulunan Dereboyu AVM önünde tamamlanacak.
 

Son Güncelleme: 26.10.2018 09:58
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