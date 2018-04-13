29. ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ'NE DOĞRU



Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Filistin meselesinin Arap dünyasındaki merkezi konumunu koruduğunu yineledi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, 15 Nisan'da yapılacak liderler zirvesine sunulacak kararların taslaklarına yer verildi.

Filistin devletinin, "Doğu Kudüs'ün içinde bulunduğu, 1967 yılında işgal edilen tüm Filistin toprakları üzerinde egemenlik hakkı olduğu" belirtilen bildirgede, Arap-İsrail çekişmesinin çözümü için Arap Barışı Planı doğrultusundaki barışa bağlılık vurgusu yapıldı.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma yönündeki kararının kınandığı bildirgede, Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğu ve Filistin egemenliği aleyhindeki her türlü girişimin reddedildiği belirtildi.

Bildirgede ayrıca, İsrail'in Doğu Kudüs ve 1967'de işgal edilen Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim politikaları da kınandı ve Arap ülkelerine, İsrail'in ekonomik yaptırımları karşısında durabilmesi için Filistin devletini aylık 100 milyon dolar finanse edecek sistemin ivedilikle hayata geçirilmesi yönünde Arap Birliğinin aldığı kararlara bağlı kalma çağrısında bulunuldu.