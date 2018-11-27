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28 Kasım 2018 Çarşamba Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi tamamlayacak. Bugün Maliye Bakanlığı bütçesi ile Gelirler Bütçesinin ele alınmasıyla ve tasarının bütününün oylanmasıyla bütçe görüşmeleri tamamlanacak.(10.00)

28 Kasım 2018 Çarşamba Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi tamamlayacak. Bugün Maliye Bakanlığı bütçesi ile Gelirler Bütçesinin ele alınmasıyla ve tasarının bütününün oylanmasıyla bütçe görüşmeleri tamamlanacak.(10.00)

27 Kasım 2018 Salı 18:47
28 Kasım 2018 Çarşamba Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi tamamlayacak. Bugün Maliye Bakanlığı bütçesi ile Gelirler Bütçesinin ele alınmasıyla ve tasarının bütününün oylanmasıyla bütçe görüşmeleri tamamlanacak.(10.00)

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu ile beraberindeki heyeti kabul edecek. (11.00 - Şeref salonu)

Mehmetçik Belediyesi’nin düzenlediği “IV. TOPRAK ANA” etkinliği ile ilgili basın toplantısı yapılacak. (11.00 - Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği)

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan ve Genel Sekreteri, 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na nezaket ziyaretinde bulunacak.(12.00)

Girne Ada Lions Kulübü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Çocuk Onkoloji Servisi’ne ihtiyaç duyulan tıbbi cihazlar teslim edecek.(12.00)

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’yi ziyaret edecek.(13.00)

Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı işbirliğinde gazeteciler için “Gazeteciler kanseri nasıl haber yapmalı?” konulu seminer düzenleniyor.(19.30 - Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi)

 

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