28 Eylül 2017 Perşembe Ek Gündem

33. Dönem Turist Rehberi Yetiştirme Kursu'nun diploma töreni ve 2017-2018 Turist Rehberi Kimlik Kartları'nın dağıtım töreni Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımı ile Kumarcılar Han’ında gerçekleşecek. (18.00)

33. Dönem Turist Rehberi Yetiştirme Kursu'nun diploma töreni ve 2017-2018 Turist Rehberi Kimlik Kartları'nın dağıtım töreni Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımı ile Kumarcılar Han’ında gerçekleşecek. (18.00)