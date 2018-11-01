banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
218.545
DOLAR
5.5120
STERLİN
7.1644
EURO
6.2879
Dede üzerinde kullanılan şok cihazı mahkemeye emare sunuldu
ŞOK CİHAZI MAHKEMEYE EMARE SUNULDU
Krem kutusu içerisinde 195 adet hap
KREM KUTUSU İÇERİSİNDE 195 ADET...
Elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Cumhurbaşkanı Akıncı, Ersin Tatar’ı kutladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Ersin Tatar’ı kutladı
banner282

28. Devlet Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulu Belirlendi

52 KİŞİNİN 711 FOTOĞRAFLA BAŞVURDUĞU YARIŞMANIN SONUÇLARI PAZARTESİ AÇIKLANACAK

28. Devlet Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulu Belirlendi

52 KİŞİNİN 711 FOTOĞRAFLA BAŞVURDUĞU YARIŞMANIN SONUÇLARI PAZARTESİ AÇIKLANACAK

01 Kasım 2018 Perşembe 19:30
28. Devlet Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulu Belirlendi
52 KİŞİNİN 711 FOTOĞRAFLA BAŞVURDUĞU YARIŞMANIN SONUÇLARI PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Lefkoşa, 1 Kasım 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi’nin, bu yıl 28.’sini düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin seçici kurul üyeleri belirlendi. Seçici kurul bu hafta sonu eserleri değerlendirecek ve sonuçlar Pazartesi günü açıklanacak.

Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre seçici kurul ulusal ve uluslararası birçok yarışmada jüri üyelikleri bulunan Türkiyeli fotoğrafçılar Burak Şenbak, Çerkes Karadağ ile Prof. Oktay Çolak’tan oluşuyor. 

Üç farklı kategoride 30 Ekim tarihine kadar eser kabul edilen yarışmaya, konunun serbest bırakıldığı Siyah/Beyaz kategorisinde 245 fotoğraf ve konunun serbest bırakıldığı Renkli kategorisinde 242 fotoğraf ile hem Siyah/Beyaz hem de Renkli fotoğrafların kabul edildiği “Gölge ve Silüet” kategorisinde de 214 fotoğrafla 52 kişi başvuruda bulundu.

Seçici kurul, kendi saptayacağı yöntemle yapacağı değerlendirme sonucunda, ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olacak ve arzu etmesi halinde jüri özel ödülü verebilecek. Jüri özel ödülünü alacak fotoğraf ayrıca bin TL para ödülü almaya da hak kazanacak. 


Seçici kurulun hafta sonunda yapacağı değerlendirmeleri sonucunda, fotoğrafı sergilenmeye değer bulunacak katılımcılara katılım belgesi verilecek ve en fazla eseri sergilenmeye değer bulunacak fotoğrafçıya da teşvik amaçlı plaket verilecek. 

Ayrıca Kültür Dairesi Özel Ödülü ile Ziya Rızkı Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserlerin de belirleneceği değerlendirmeler sonucunda bu eserlerin sahipleri de plaket almaya hak kazanacak. 

Sergilenmeye değer bulunacak eserler içerisinden belirlenecek her kategoriden bir esere Başarı Ödülü ve bin 750 TL’lik para ödülü ile yine her kategoriden belirlenecek bir esere de Mansiyon ve 750 TL’lik para ödülü verilecek.


SERGİ AÇILIŞI VE ÖDÜL TÖRENİ AKM’DE 

Seçici kurulun ödül vermeye ve sergilemeye değer bulacağı eserlerin yer alacağı sergi  12 - 22 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Ödüller de, sergi açılışında sahiplerini bulacak.

(ÖZ/FEZ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi var
Elektrik kesintisi var
Sivil Savunma Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı 2018’in “seçkin Gözlemci Günü” Tamamlandı
Sivil Savunma Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı 2018’in “seçkin Gözlemci Günü” Tamamlandı
Tarım Dairesi: “100 ton patates menşeine iade ediliyor”
Tarım Dairesi: “100 ton patates menşeine iade ediliyor”
Abonelerin Dikkatine.. 54 Numaralı Haberi Düzenleyip Yeniden Yayımlıyoruz
Abonelerin Dikkatine.. 54 Numaralı Haberi Düzenleyip Yeniden Yayımlıyoruz
Ubp Genel Başkanı Tatar: “ubp’nin Özlediği Ve Beklediği Yönetim Anlayışıyla Çalışacağım”
Ubp Genel Başkanı Tatar: “ubp’nin Özlediği Ve Beklediği Yönetim Anlayışıyla Çalışacağım”
Kıbrıs’ta Keşfedilen Örümcek Türüne “günselorum” Adı Verildi
Kıbrıs’ta Keşfedilen Örümcek Türüne “günselorum” Adı Verildi
Bass: “lefkoşa İktisat Koop’ta Üyelerimiz İşten Durduruluyor”
Bass: “lefkoşa İktisat Koop’ta Üyelerimiz İşten Durduruluyor”
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri Ailesini Cumhurbaşkanı Akıncıyla Tanıştırdı
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri Ailesini Cumhurbaşkanı Akıncıyla Tanıştırdı
Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2018’in “Seçkin Gözlemci Günü“ Gemikonağı’nda yapıldı
Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2018’in “Seçkin Gözlemci Günü“ Gemikonağı’nda yapıldı
KKTC’yi temsil eden çocuk fitnesçiler İtalya’da takım halinde dünya şampiyonu oldu
KKTC’yi temsil eden çocuk fitnesçiler İtalya’da takım halinde dünya şampiyonu oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim