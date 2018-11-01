28. Devlet Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulu Belirlendi

52 KİŞİNİN 711 FOTOĞRAFLA BAŞVURDUĞU YARIŞMANIN SONUÇLARI PAZARTESİ AÇIKLANACAKLefkoşa, 1 Kasım 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi’nin, bu yıl 28.’sini düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin seçici kurul üyeleri belirlendi. Seçici kurul bu hafta sonu eserleri değerlendirecek ve sonuçlar Pazartesi günü açıklanacak.Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre seçici kurul ulusal ve uluslararası birçok yarışmada jüri üyelikleri bulunan Türkiyeli fotoğrafçılar Burak Şenbak, Çerkes Karadağ ile Prof. Oktay Çolak’tan oluşuyor.Üç farklı kategoride 30 Ekim tarihine kadar eser kabul edilen yarışmaya, konunun serbest bırakıldığı Siyah/Beyaz kategorisinde 245 fotoğraf ve konunun serbest bırakıldığı Renkli kategorisinde 242 fotoğraf ile hem Siyah/Beyaz hem de Renkli fotoğrafların kabul edildiği “Gölge ve Silüet” kategorisinde de 214 fotoğrafla 52 kişi başvuruda bulundu.

Seçici kurul, kendi saptayacağı yöntemle yapacağı değerlendirme sonucunda, ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olacak ve arzu etmesi halinde jüri özel ödülü verebilecek. Jüri özel ödülünü alacak fotoğraf ayrıca bin TL para ödülü almaya da hak kazanacak.

Seçici kurulun hafta sonunda yapacağı değerlendirmeleri sonucunda, fotoğrafı sergilenmeye değer bulunacak katılımcılara katılım belgesi verilecek ve en fazla eseri sergilenmeye değer bulunacak fotoğrafçıya da teşvik amaçlı plaket verilecek.Ayrıca Kültür Dairesi Özel Ödülü ile Ziya Rızkı Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserlerin de belirleneceği değerlendirmeler sonucunda bu eserlerin sahipleri de plaket almaya hak kazanacak.

Sergilenmeye değer bulunacak eserler içerisinden belirlenecek her kategoriden bir esere Başarı Ödülü ve bin 750 TL’lik para ödülü ile yine her kategoriden belirlenecek bir esere de Mansiyon ve 750 TL’lik para ödülü verilecek.

SERGİ AÇILIŞI VE ÖDÜL TÖRENİ AKM’DESeçici kurulun ödül vermeye ve sergilemeye değer bulacağı eserlerin yer alacağı sergi 12 - 22 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Ödüller de, sergi açılışında sahiplerini bulacak.(ÖZ/FEZ)