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28 Kasım 2014 Cuma Gündemi

Cumhurbaşkanı Eroğlu, radyo ve televizyonlardan halka hitap edip cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kararını açıklayacak.

28 Kasım 2014 Cuma Gündemi

Cumhurbaşkanı Eroğlu, radyo ve televizyonlardan halka hitap edip cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kararını açıklayacak.

27 Kasım 2014 Perşembe 19:28
28 Kasım 2014 Cuma Gündemi
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Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, saat 09.00’dan itibaren Ozanköy Osman Türkay Anaokulu’nu, Girne 23 Nisan İlkokulu’nu Girne Anafartalar Lisesi’ni, Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu’nu ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türk Dünyası Birlik Platformu heyetini kabul edecek. (10.00)

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Emir Taşçıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı’yı ziyaret edecek. (10.00 )

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi  “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” görüşmelerini tamamlayacak. (10.00)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Karayolları tarafından yapımı başlanacak olan 2 projenin imza törenine katılacak. (Yer:  Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı - 10.00)

Kamu-Sen heyeti TDP’yi ziyaret edecek. (10.00)

Güzelyurt Belediyesi ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu işbirliğinde “8. Çevre Duyarlılığı Günü” gerçekleştirilecek. (Yer: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - 10.30)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Dipkarpaz’daki kadınlara yönelik başlatılan  "Aile Eğitim Programı"nı tamamlayan kursiyerlere sertifika töreni düzenlenecek. Sertifika törenine, Meclis Başkanı Sibel Siber ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanı Aziz Gürpınar da katılacak. (Yer: Dipkarpaz Belediyesi Ahşap Evleri - 11.30)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, radyo ve televizyonlardan halka hitap edip cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kararını açıklayacak. (12.00)

Meclis Başkanı Sibel Siber ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Yenierenköy Belediye Başkanı  Mesut Yıkıcı’yı ziyaret edecek. (13.00)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ABD Büyükelçisi John M. Koenig’i kabul edecek. (14.30 - sadece görüntü olanağı verilecek)

Fikret Demirağ ölümünün 4. yıldönümünde etkinliklerle anılacak. İlk anma saat 14.00’te mezarı başında. Saat 15.00’te  Fikret Demirağ’ın ailesi, dostları ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın katılımlarıyla, uzun yıllar yaşadığı (Taşkınköy’deki) evinde, “Hüzün Ana Sokağı” (yenilenmiş sokak adı) tabelası ve  plaket çakılması gerçekleştirilecek. Saat 18.00’de  Naci Talat Vakfında anma etkinliği düzenlenecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, ‘Kadına Yönelik Şiddete Hayır’ haftası etkinlikleri kapsamında LTB Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda ‘Cinsiyete Dayalı Şiddet ve LTB’nin sorumlulukları’ konulu toplantı düzenlenecek. (18.00)

Yeşil Barış Hareketi ile Can for Kids örgütünün Kuzey Kıbrıs’taki metallerin toplanarak yeniden değerlendirilmesi konusundaki iki toplumlu projesinin tanıtımı ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yapılacak. (18.00)

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