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28 Haziran 2018 Perşembe Gündemi!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile haftalık olağan görüşmesini yapacak. (10.00)

28 Haziran 2018 Perşembe Gündemi!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile haftalık olağan görüşmesini yapacak. (10.00)

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:10
28 Haziran 2018 Perşembe Gündemi!


Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile haftalık olağan görüşmesini yapacak. (10.00)
KTÖS, eğitim sorunları ve eğitimin niteliğinin geliştirilmesiyle ilgili geniş kapsamlı önerilerini paylaşacağı basın toplantısı düzenleyecek. (Yer: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali Konferans Salonu - 11.00)
Yakın Doğu Üniversitesi “Yakın Doğu İlkokulu'nun Yıllarca Süren Çalışmaları Sonucu 24 Ders Kitabının Örgün Eğitime Kazandırılması" başlıklı basın toplantısı düzenleyecek. (Yer: YDÜ İletişim Fakültesi Turuncu Salon - 11.00)
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Aytaç Çağın'a vefa plaketi takdim edecek. (11.30)
41. Güzelyurt Portakal Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenlenecek. (Yer: Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Lokali - 12.00)
Avrupa Komisyonu’nun, KKTC’de insan ticaretinin önlenmesi ve bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla açtığı1 milyon Euro'luk teklifin lansmanıLefkoşa Bedesten'de yapılacak. (16.00)
LAÜ 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak. (19.00)
 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 21:20
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