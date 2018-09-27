28 Eylül Tarihli Çekiliş 200 Bin Tl’nin Sahibi Bulunana Kadar Sürecek

PİYANGOLAR BİRİMİ’NDEN AÇIKLAMA

“15 KASIM’IN BÜYÜK ÖDÜLÜ 1 MİLYON… TOPLAM ÖDÜL 2 MİLYON 471 BİN TL”

Devlet Piyangosu’nun yarınki çekilişi 200 Bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibi bulanana kadar sürecek.



KKTC’nin 35’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle 15 Kasım’da gerçekleşecek Devlet Piyangosu özel çekilişinde ise büyük ödül 1 milyon TL olacak. 1 milyon TL için gerçekleşecek çekiliş de talihli bulunana kadar devam edecek.



15 Kasım tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde toplam ödül 2 milyon 471 bin TL olacak.



Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım ikramiye listesi şöyle:

“1 Adet – 1.000.000 TL, 1 Adet – 50.000 TL, 1 Adet – 25.000 TL, 5 Adet – 10.000 TL, 5 Adet – 5.000 TL, 5 Adet–2.500 TL, 15 Adet – 1.000 TL, 15 Adet - 500 TL, 20 Adet - 250 TL, 20 Adet - 100 TL, 400 Adet - 75 TL, 4000 Adet - 50 TL, 40.000Adet(Amorti) - 25 TL, 49Adet(Teselli) – 1.000 TL. TOPLAM ÖDÜL 2,471,000 TL.”