28. Devlet Fotoğraf Yarışması’na Başvurular Ekim'de

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi, bu yıl 28.’sini düzenleyeceği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne 22-30 Ekim tarihleri arasında başvuru kabul edecek.

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Kültür Dairesi, 27 yıldan bu yana düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ni KKTC’de fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının gelişmesini sağlamak amacıyla gerçekleştiriyor.

“ÜÇ FAKLI KATEGORİ”

Üç farklı kategoride eser kabul edilen yarışmaya, konunun serbest bırakıldığı siyah/beyaz ve renkli kategorileri ile hem siyah/beyaz hem de renkli fotoğrafların kabul edileceği “Gölge ve Silüet” kategorilerinde fotoğraf kabul edilecek.

30 Ekim tarihinde mesai bitimine kadar Kültür Dairesi Müdürlüğü’nde eser kabul edilecek yarışmaya, 17 yaşını dolduran tüm KKTC vatandaşları başvurabiliyor.

“DETAYLAR YARIŞMA ŞARTNAMESİNDE”

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yarışma şartnamesinin kulturdairesi@yahoo.com adresine e-posta atılarak talep edilebileceği veya Kültür Dairesi ve Atatürk Kültür Merkezi’nden alınarak detaylar hakkında bilgi edinilebileceği bildirildi.

Açıklamada, XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne eser verecek katılımcıların, her bir kategoriye en az üç, en çok beş eser vererek, yarışmaya tüm kategorilerde katılabilecekleri belirtildi.

Eser tesliminin Kültür Dairesi Müdürlüğü’ne “Alındı Belgesi” karşılığında yapılacağı vurgulanan açıklamada, yarışmaya gönderilecek fotoğrafların, dijital olarak jpeg formatında, kısa kenarı maksimum 40cm ve 300dpi olarak CD ortamında teslim alınacağı bildirildi.

“YARIŞMAYA İKİ CD İLE BAŞVURULACAK”

Katılımcılar, üzerine 7 rakamdan oluşan bir rumuz yazacağı kapalı zarf içerisinde, üzerlerine aynı rumuzu yazacakları iki adet CD vererek başvurularını gerçekleştirecek.

Kültür Dairesi’nin açıklamasında birinci CD’de; sadece yarışmaya verilecek eserlerin yer alacağı ve kategorilerine göre farklı dosyalara kaydedileceği belirtildi.

Eserler kaydedilirken varsa eserlerin ismi ile eserlerin ölçülerinin ve katılımcının belirleyeceği rumuzun yazılacağının da altı çizildi.

Birinci CD’de kayıtlı eserlerin hiçbir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı veya işaret bulunmaması gerektiğine de vurgu yapıldı.

İkinci CD’de ise yarışmaya katılacak eserlerin dosyalarının yanı sıra, katılımcının kimlik ve iletişim bilgileri ile son üç yıl içerisinde yer aldığı etkinlikleri içeren kısa bir özgeçmişinin kaydedilmesi gerektiği bildirildi.

“ŞARTNAMEYE UYMAYAN ESERLER ELENECEK”

Şartnamede belirtilen katılım koşulları kapsamında, yarışmaya herhangi bir kategoride verilen bir fotoğrafın sadece bir tek kategoride yarışabileceği ve üzerinde değişiklik yapılarak diğer kategorilere verilemeyeceği vurgulandı.

Yurt içinde düzenlenmiş herhangi bir yarışma veya sergide ödül almış fotoğrafların yarışmaya katılamayacağı da ifade edilen şartnamede, bu gibi fotoğrafların üzerinde değişiklik yapılsa dahi yarışmaya kabul edilmeyeceği belirtildi.

Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespit edilmesi halinde, bu konumdaki eserlerin almışsa unvanı, derecesi, ödülü ve her türlü kazanımlarının geri alınacağı, yerine başka eser konmayacağı ve derece ile ödülün boş bırakılacağı bildirildi.

Önümüzdeki günlerde belirlenecek Seçici Kurul üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, ödül alacak ve sergilenmeye değer bulunacak eserlerin Kültür Dairesi tarafından basılarak sergilenmeye hazır hale getirileceği kaydedildi.

“ÖDÜLLER”

Değerlendirmelerini kendi saptayacağı yöntemle yapacak olan Seçici Kurul ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olacak.

Seçici Kurul’un sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği her kategoriden bir esere Başarı Ödülü ile bin 750 TL para ödülü ve yine her kategoriden bir esere de mansiyon ve 750 TL para ödülü verilecek.

Seçici kurulun arzu etmesi halinde verilecek Jüri Özel Ödülü’nü alacak fotoğraf ayrıca bin TL para ödülü ile de ödüllendirilecek.

Yarışma sonunda Seçici Kurul’un fotoğrafını sergilenmeye değer bulacağı katılımcılara katılım belgesi ve en fazla eseri sergilenmeye değer bulunacak fotoğrafçı ile Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü alacak katılımcılara da plaket verilecek.

“ZİYA RIZKI ADINA ÖZEL ÖDÜL”

Ayrıca KKTC’de önemli iz bırakan kişiler adına verilen özel ödül bu yıl Kıbrıs Türk varoluş mücadelesinde ve siyaset yaşamında önemli katkılarda bulunmuş, siyasetçi, Türk Mukavemet Teşkilatı önde gelenlerinden, bürokrat ve spor adamı Ziya Rızkı adına verilecek ve bu ödülü almaya hak kazanacak eserin sahibine de plaket sunulacak.



“SERGİ AÇILIŞI VE ÖDÜL TÖRENİ 12-22 ARALIK’TA AKM’DE”

Seçici Kurul’un ödül vermeye ve sergilemeye değer bulacağı eserlerin yer alacağı sergi 12 - 22 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Ödüller de, sergi açılışında sahiplerini bulacak.