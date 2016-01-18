28 Bin TL’ye Anket
Bakanlar Kurulu, halkın hükümete olan genel bakışını öğrene bilmek maksadı ile bin kişiyle anket yapılması için Clockwork-Target Enterprises Trading Ltd isimli bir şirketten hizmet satın alınmasını onayladı.
28 bin TL karşılığında bin kişi ile anket hazırlanması için anlaşıldığı belirtilen belgeye tepki gösteren diğer anket şirketi sahipleri ise, anket için ihale gibi bir duyuru yapılmamasının çok yanlış olduğunu belirtti.
Bakanlar Kurulu’nun bu anketi ihale açarak yapması gerektiğini belirten anket şirketi sahipleri, söz konusu ihaleyi alan şirketinde kime ait olduğunun kimsenin bilmediğini söyledi.
Sosyal medya üzerinden Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararı paylaşarak tepki gösteren anket şirketi sahibi Mine Yücel, söz konusu ödeneceği belirtilen 28 bin TL’nin çok yüksek bir meblağ olduğunu ifade etti.
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Son Güncelleme: 18.01.2016 13:08