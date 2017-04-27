27 Nisan 2017 Perşembe 06:37

27 Nisan 2017 Perşembe Ek Gündem

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projesi olarak hayata geçirilen ve dünyada Sağlık Turizmi’nin gelişmesi için tarihi bir adım olarak nitelendirilen Map2heal on line hasta kabul sistemine KKTC’deki sağlık kuruluşlarının katılımının sağlanması amacıyla basın toplantısı düzenlenecek. Basın toplantısına Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ve sağlık kuruluşlarının yetkilileri katılacak. (14.30 - Yer: Lefkoşa Merit Otel)