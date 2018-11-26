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27 Kasım 2018 Salı Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi sürdürecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sayıştay, Kamu Hizmeti Komisyonu, Ombudsman ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri ele alınacak. (09.00)

27 Kasım 2018 Salı Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi sürdürecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sayıştay, Kamu Hizmeti Komisyonu, Ombudsman ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri ele alınacak. (09.00)

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:30
27 Kasım 2018 Salı Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi sürdürecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sayıştay, Kamu Hizmeti Komisyonu, Ombudsman ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri ele alınacak. (09.00)

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Cengiz Topel Hastanesi’nin sorunlarının ve ülkedeki sağlık sisteminin genel değerlendirilmesiyle ilgili basın toplantısı yapacak. (Yer:  Cengiz Topel Hastanesi - 11.00)

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu ile beraberindeki heyeti kabul edecek. (11.00)

Girne’de restorasyonu tamamlanan Yıkık Kule (Antik Liman) ile ilgili Atilla Sokak’ta açılış töreni düzenlenecek. (11.00) Açılışın ardından Girne Bandabuliya’da kokteyl verilecek.

Başbakan Tufan Erhürman, 9. Boğaziçi Zirvesi için gittiği İstanbul’dan yurda dönecek. (18.55)

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