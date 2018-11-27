27 Kasım 2018 Salı Gündem İptali

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu\'nun saat 11.00\'deki Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu ile beraberindeki heyeti kabulü kaynağından iptal edildi.
27 Kasım 2018 Salı 08:11
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu\'nun saat 11.00\'deki Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu ile beraberindeki heyeti kabulü kaynağından iptal edildi.
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu\'nun saat 11.00\'deki Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu ile beraberindeki heyeti kabulü kaynağından iptal edildi.