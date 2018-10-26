27 Ekim 2018 Cumartesi Gündemi

Eski milletvekillerinden Ziya Rızkı ölümünün 24’üncü yıl dönümünde törenlerle anılacak. Ziya Rızkı için ilk tören, Girne’deki büstü önünde saat 09.30’da düzenlenecek. Ziya Rızkı için ikinci tören, Karaoğlanoğlu Mezarlığı’ndaki kabri başında saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Karaoğlanoğlu’ndaki törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak.

CTP ve AKEL heyetleri, başkanların da katılımıyla CTP Genel Merkezi\'nde bir araya gelecek. (10.00)

Ulusal Birlik Partisi’nin 21. Olağan Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda başlayacak. (10.00)

Türk-Sen’in 24. Olağan Genel Kurulu Dome Hotel toplantı salonunda yapılacak. (10.00)

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 22. Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasında yapılacak. (14.00)

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Lefkoşa Bedesten’de Barok konseri verecek. (14.00)

27. Ulusal Üroloji Kongresi açılış resepsiyonu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılımıyla Salamis Harabeleri’nde düzenlenecek. (20.00)

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