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27 yaşındayken hayatını kaybetti, ölümünden bir gün sonra ailesi mektubu buldu…

27 yaşındayken hayatını kaybetti, ölümünden bir gün sonra ailesi mektubu buldu…

12 Ocak 2018 Cuma 18:36
27 yaşındayken hayatını kaybetti, ölümünden bir gün sonra ailesi mektubu buldu…
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27 yaşındaki genç kız, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Ölümüne kısa bir süre kala yazdığı mektup, aileyi ikinci kez yaraladı. Genç kızın mektubu sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Henüz 27 yaşında kanserden hayatını kaybeden Holly Butcher isimli genç kız, hayata gözlerini yummadan birkaç saat önce, Facebook’tan mektup gibi bir paylaşım yaptı.

Genç kız, paylaşımından sonra hayatını kaybetti. Paylaşım, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Ailesi ise o hüzün içerisinde kızlarının yazdığı mektuptan habersizdi. Ölümünden bir gün sonra bir mektup yazdığını öğrenip hemen okudular. Aile, kızlarının bu duygusal mesajını okuduktan sonra bir kez daha yıkıldı…

İşte mektubu:

“26 yaşındayken öleceğinizi kabullenmek çok zor. Bu yaşa kadar ölümü hep görmezden gelmişsinizdir. Ancak vaktiniz giderek azalır. Yaşlandığımı hayal ederdim hep. Yüzümün buruştuğunu ve saçlarımızın beyazladığını… Hayatımı birleştirdiğim kişiyle beraber çocuklarımızın büyüyüşünü izlediğimi hayal ederdim. O kadar güzel hayallerdi ki şimdi gerçekleşmeyeceği için üzülüyorum”

Son Güncelleme: 12.01.2018 19:39
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