27 yaşındaki kişi boğulma sonucu hayatını kaybetti
Acı haber
27 yaşındaki kişi boğulma sonucu hayatını kaybetti
Acı haber
19 Ağustos 2018 Pazar 12:05
Bugün saat 10:00 sıralarında, Kaplıca'da, Gönyeli'de sakin Musa Yıldız (E-27), balıkçı barınağının yaklaşık bir km açığında deniz içerisinde balık avladığı sırada boğulmak suretiyle yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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