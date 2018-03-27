27 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönlenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla eğlenceli programlar yapmak size iyi gelebilir. Dışa dönük tavrınız ilişkilerinizi rahatlatacaktır. Sevdikleriniz için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular zamanınızın büyük bir kısmını alabilir. Abartıya kaçmamaya özen gösterin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün geçmişe ait konular gündeminizi etkileyebilir. Gününüzü evde ailenizle birlikte geçirmek isteyebilirsiniz. Evdeki işleri toparlamak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde evinize ait konularda daha fazla sorumluluk alacaksınız. Gün içinde toprak ve emlak ile ilgili konular gündeme gelebilir. Güven aradığınız durumlar yaşayabilirsiniz. İyimser tavrınız ailenizi mutlu etmeye yetecek.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün zekânızı kullanmanızı gerektirecek işlerle ilgilenebilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Yakın çevreniz ile ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Hızlı ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Kısa seyahatler ve ziyaretler yapmanız gerekebilir. Yeni konularda eğitim almak ya da vermek isteyebilirsiniz. Kardeşlerinizle birlikte zaman geçirmek size iyi gelecektir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Maddi kaynaklarınızla ilgili girişimleriniz olabilir. Eğlence için rahatça para harcayabilirsiniz. Aşırı harcamalara karşı dikkatli olmalısınız. Aşk yaşadığınız kişiyle olumsuz deneyimler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Kişisel yeteneklerinizle ilgili yaratıcı konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından destek alabileceksiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Yaratıcı konularla ilgileneceğiniz keyifli bir gün sizi bekliyor. Kendinizi çok rahat ifade edeceksiniz. Etrafınızdakilerin ilgi odağı olabilirsiniz. Gündeminizde aşk var. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyeceksiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz durumlar bugün ilginizi çekecek. Gün içinde beslenmenize dikkat etmelisiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İşlerinizde bilmediğiniz konular gündeme gelebilir. Olaylara karşı kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. İlişkileriniz de tükendiğinizi hissedebilirsiniz. Uğraştığınız işlerinizde daha fazla sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Başkaları için fedakârlık yapmak isteyeceğiniz durumlar olab

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gündeminizi sosyal hayatınızdaki konular oluşturabilir. Dışa dönük hareketlerinizle dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. İş hayatınızda destek alacağınız kişiler olabilir. Arkadaşlarınız ile zaman geçirmek size iyi gelecektir. Bir dernek ya da sosyal kurum içinde görev almak isteyebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Gündeminizi işyerinizdeki konular etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için yaratıcılığınızı kullanmanız gereken zamanlar olabilir. Göz önünde olmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Çalışırken eğlenebileceğiniz koşullar var. Daha fazla sorumluluk almaya yatkın olabilirsiniz. Annenizle ilgili konularla da ilgilenebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Ruhsal olarak keyifli şeyler yaşayacağınız bir gündesiniz. Gündeminizi yabancılarla konular meşgul edebilir. Yabancı kişilerle tanışabilir ve uzaklarla ilgili haberler alabilirsiniz. Tatil planları yapabilir ya da bizzat tatile çıkabilirsiniz. Farklı fikirler hakkında araştırmalar yapabilir, bilgi toplayabilirsiniz. Hareket hızınızın arttığı keyifli bir gündesiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Borç alacak konuları gündeminizi etkileyebilir. Banka işlerinize özen göstermelisiniz. Eşinizle ilgili harcamalara dikkat etmenizde fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İkili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Aşk hayatınızda olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde denge ve uyum arayışı içinde olacağınız bir gündesiniz. Harcamalarınıza özen göstermelisiniz. Sabah saatlerinde uğraştığınız işlerde kararlılık gösterebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sabah saatlerinde iş konusunda sorumluluklarınız artabilir. Çalışma koşullarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız konularla ilgili ön planda olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Kendinizi göstermekten çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz.