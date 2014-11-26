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27 Kasım 2014 Perşembe Gündemi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu Heyeti'ni kabul edecek... Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak... Emekli Dernekleri Eşgüdüm Komitesi,  2010 yılında emeklilerin maaşlarından kesilen vergilerin geri ödenmesi için  2015 yılı bütçesine ödenek konması istemiyle, Meclis önünde eylem gerçekleştirecek...

27 Kasım 2014 Perşembe Gündemi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu Heyeti'ni kabul edecek... Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak... Emekli Dernekleri Eşgüdüm Komitesi,  2010 yılında emeklilerin maaşlarından kesilen vergilerin geri ödenmesi için  2015 yılı bütçesine ödenek konması istemiyle, Meclis önünde eylem gerçekleştirecek...

26 Kasım 2014 Çarşamba 18:27
27 Kasım 2014 Perşembe Gündemi
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu Heyetini kabul edecek. (09.30)

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni, Esen Ömürlü öncülüğündeki
Türkiye Emekli Astsubaylar Sendikası Başkanı ve heyeti ziyaret edecek. (09.30) 

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. (10.00)

Emekli Dernekleri Eşgüdüm Komitesi,  2010 yılında emeklilerin maaşlarından kesilen vergilerin geri ödenmesi için  2015 yılı bütçesine ödenek konulması istemiyle, Meclis önünde eylem gerçekleştirecek. (10.00)

Girne Oda Korosu, 23 Ekim tarihinde Bellapais Manastırı'nda gerçekleştirilen konserden elde edilen geliri, SOS Çocukköyü Derneği yetkililerine sunacak. Yer: SOS Çocukköyü Derneği (10.30)

Kamu-Sen yetkilileri ve Geçici Memur Komitesi’nden oluşan bir heyet  CTP-BG Genel Merkez’de Genel Sekreter Kutlay Erk ile görüşecek. (10.30) 

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Girne Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklanacak. 11.30-(Yer: GAÜ Girne Yerleşkesi Millenium Senato Kongre Merkezi)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü Dayanışma Gecesine katılacak. (20.00 Yer: Malpas Hotel)

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