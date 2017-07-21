27 İthal Ürün Temiz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi, 14-21 Temmuz arasında ithal ve yerli tarım ürünlerinde gerçekleştirilen analiz sonuçlarını açıkladı.

21 YERLİ ÜRÜNÜN İSE 3’ÜNDE KALINTIYA RASTLANDI.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi, 14-21 Temmuz arasında ithal ve yerli tarım ürünlerinde gerçekleştirilen analiz sonuçlarını açıkladı.

Buna göre 27 ithal üründe limit üstü kalıntıya rastlanmazken, 21 yerli ürünün ise 3’ünde kalıntıya rastlandı.

Açıklamada Kavun, Patlıcan, Semizotu, B.Sarma, Mor Sarma, Molohiya, Tatlı Biber, Maydanoz, Salatalık, Sultani Üzüm, Domates, Karpuz ve Biber çeşitleri olmak üzere 21 yerli ürünün 18’inin temiz çıktığı sadece 3 üründe kalıntıya rastlandığı belirtildi.

Zümrütköy’de Mehmet E.Tuncay'a ait domates 3. alımda da limit üstü olmasından dolayı ürünün imha kararı alındı.

Haspolat’da Bayur Tarım Ürünlerine ait Molohiya 1. alımda limit üstü çıkmasından dolayı ürün biçilerek imha edildi. Mehmetçik'te Güllü Sert'e ait Sarı Çarli Biber Limit üstü olmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki tahlile kadar durduruldu.