banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98315
ALTIN
234.883
DOLAR
6.1106
STERLİN
8.0431
EURO
7.1676
Kaplıca- Mersinlik Sahilinde Bulunan Cesetin, Veysel Çoşkun’a Ait Olduğu Tespit Edildi
Kaplıca- Mersinlik Sahilinde Bulunan Cesetin,...
Cumhurbaşkanı Akıncı New York’ta
AKINCI NEW YORK’TA
Sakarya'yı üzen ölüm
SAKARYA'YI ÜZEN ÖLÜM
Aydeniz İnterpol tarafından aranıyor
AYDENİZ İNTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR
banner282

27 Eylül Dünya Turizm Günü…

27 Eylül Dünya Turizm Günü…

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:24
27 Eylül Dünya Turizm Günü…

LEFKE TURİZM  DERNEĞİ:”İHTİYACIMIZ OLAN SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLI TURİZM MODELİDİR”


Lefke Turizm Derneği  turizmde  ihtiyacın;  topluma dayalı, tarih, kültür ve doğa dostu sürdürülebilir planlı bir turizm modeli olduğunu vurguladı.


Dernek Başkanı Hasan Karlıtaş Dünya Turizm Günü nedeniyle yayımladığı mesajda,  Dünya Turizm Günü’nün yerelde kutlanmasına öncülük ettiğini belirttiği den Lefke Belediyesi’ni  kutlayarak, ülkede bu günün  daha etkin faaliyetlerle kullanılmasını temenni etti.


Karlıtaş, Dünya Turizm Günü’nün, toplumun farklı kesimlerinden insanlara turizmi sevdirmek ve halktaki turizm bilincini yükseltmek yönünde önemli bir araç olduğunu kaydetti.


Lefke Turizm Derneği olarak turizm gönüllülerinin  Dünya Turizm Günü’nü kutladıklarını belirten Karlıtaş, cittaslow turizmine önem verilmesi,  turizmin kırsalı da içine alacak planlama ile ülke geneline yayılması,  turizmin hükümet değil devlet politikası olması, Turizm Örgütü’nün kurulması ve  Turizm Gelişim Planı’nın (master planın) hayata geçmesi hedeflerinin gerçeğe dönüşmesini temenni etti.

Son Güncelleme: 26.09.2018 14:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu-iş, Üyelerinin “Kıdem Tazminatı Haklarını” Kaybetmemesi İçin Gerekli Tüm Hukuki Hakları Sonuna Kadar Kullanacağını Duyurdu
Kamu-iş, Üyelerinin “Kıdem Tazminatı Haklarını” Kaybetmemesi İçin Gerekli Tüm Hukuki Hakları Sonuna Kadar Kullanacağını Duyurdu
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası “Komplikasyon Mu? Malpraktis Mi?” Konulu Konferans Düzenledi
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası “Komplikasyon Mu? Malpraktis Mi?” Konulu Konferans Düzenledi
KTGB Olağan Genel Kurulu Cumartesi Günü Yapılacak
KTGB Olağan Genel Kurulu Cumartesi Günü Yapılacak
Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Töre, Eğitimciler Sendikasını Kabul Etti
Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Töre, Eğitimciler Sendikasını Kabul Etti
Kaplıca- Mersinlik Sahilinde Bulunan Cesetin, Veysel Çoşkun’a Ait Olduğu Tespit Edildi
Kaplıca- Mersinlik Sahilinde Bulunan Cesetin, Veysel Çoşkun’a Ait Olduğu Tespit Edildi
Telsim Ortaokul Ve Liselerarası 9. Atatürk Kompozisyon Yarışması’na Başvurular Başladı
Telsim Ortaokul Ve Liselerarası 9. Atatürk Kompozisyon Yarışması’na Başvurular Başladı
Meteoroloji Dairesi: “Hava Açık En Yüksek Sıcaklık 35 Derece Dolaylarında Olacak”
Meteoroloji Dairesi: “Hava Açık En Yüksek Sıcaklık 35 Derece Dolaylarında Olacak”
Bağımsızlık Yolu Ombudsman Dizdarlı’yı Ziyaret Etti
Bağımsızlık Yolu Ombudsman Dizdarlı’yı Ziyaret Etti
Girne’de 3 Günlük Çarşı Şenliği Düzenleniyor
Girne’de 3 Günlük Çarşı Şenliği Düzenleniyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim