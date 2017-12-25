27 ARALIK ATATÜRK KOŞULARI ÇARŞAMBA GÜNÜ BEŞ İLÇEDE YAPILACAK

Lefkoşa, 25 Aralık 17 (T.A.K): Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gidişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen “27 Aralık Atatürk Koşuları”, çarşamba günü 5 ilçede yapılacak.



Lefkoşa Kaymakamlığı bu yıl Lefkoşa’da 27 Aralık koşularının yapılmayacağını açıklarken geri kalan 5 ilçede koşular ve törenler düzenlenecek.



GAZİMAĞUSA



Gazimağusa’da merkez okullarının katılımıyla gerçekleşecek Atatürk koşuları 27 Aralık Çarşamba günü minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 kategoride olacak. Koşular öncesi saat 09.00’da öğrenciler tarafından Zafer Anıtı önüne çelenk konulacak.



GİRNE



Girne’deki koşu saat 09.30’da başlayacak ve başlangıç noktaları her kategori için ayrı olacak. Tüm koşular Atatürk Büstü önünde tamamlanacak.



GÜZELYURT



Güzelyurt’taki koşu öncesinde saat 09.30’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtında tören yapılacak.



LEFKE



Lefke’de Atatürk Koşusu 10.00’da, Lefke Bucak Binası önünde yer alacak törenin ardından başlayacak. Koşular ilkokul, ortaokul, lise ve büyükler kategorilerinde kızlar ve erkekler olarak ayrı ayrı yapılacak.



İSKELE



İskele’deyse 27 Aralık koşuları öncesinde Bekirpaşa Lisesi öğrencileri bölgedeki saat 10.00’da tüm okullar adına Atatürk bütüne çelek koyacak. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının ardından Bekirpaşa Lisesi öğretmenlerinden Hasan Soyer konuşma yapacak. Koşular 10.30’da Ecevit Meydanından başlayacak ve Sadıkoğlu Petrol önünde sona erecek.



Yarışların ardından ödül ve madalya töreni Belediye Gazinosu’nda yer alacak.