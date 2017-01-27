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26 Ocak 2017 Perşembe 06:59

27-28 Ocak Şehitleri Anılacak

27-28 Ocak Şehitleri Anılacak
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İNGİLİZ SÖMÜRGE İDARESİNE KARŞI DİRENİŞİN 59’UNCU YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE TÖRENLER DÜZENLENİYOR

Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge yönetimine karşı 27-28 Ocak 1958’de verdiği mücadelede şehit düşenler törenlerle anılacak.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, direnişin 59’uncu yıldönümü nedeniyle ilk tören yarın saat 09.00’da Lefkoşa’da Şehitler Anıtı önünde yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve saygı atışı yapılacak. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tamamlanacak.

KÜÇÜK KAYMAKLI MEZARLIĞI’NDAKİ TÖREN

İkinci tören ise aynı gün saat 09.30’da Küçük Kaymaklı mezarlığında yapılacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinden sonra Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Sekreter Yardımcısı ve şehit kızı Seyhan Cambaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencisinin şiir okumasından sonra din görevlisi tarafından dua okunacak. Buradaki tören, şehit kabirlerinin ziyareti ve çiçek konulmasıyla sona erecek.

Şehitler için gece de Yenişehir Şehitler Camii’nde mevlit okutulacak.

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