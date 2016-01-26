UBP: “ŞEHİTLERİN YAKTIĞI ÖZGÜRLÜK MEŞALESİNİ İLELEBET TAŞIMA KARARLILIĞINDAYIZ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP), şehitlerin yaktığı özgürlük meşalesini, birlik ve bütünlüğü daha da pekiştirerek, ilelebet taşıma kararlılığında olduğunu bildirdi.

UBP, 27-28 Ocak 1958 Direnişi’nin yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, direnişin 58. yıldönümünde, direnişte şehit düşenlerin bir kez daha rahmet ve minnetle anıldığını belirtti.

Mesajda, “Kıbrıs Türkü olarak, bu coğrafyada varoluşumuz uğruna gösterilen onurlu direnişte, canlarını seve-seve feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dileriz” ifadelerine yer verildi.

Mesaj, şöyle devam etti:

“Bizleri devlet olgusuna ulaştıran, destanlaşan bu ulusal mücadelemizde, şehitlerimizin yaktığı ‘özgürlük meşalesini’, birlik ve bütünlüğümüzü daha da pekiştirerek ilelebet taşıma kararlılığımızı bu vesile ile bir kez yineleriz.”