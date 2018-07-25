26 Temmuz 2018 Perşembe Gündemi

Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği 8. Uluslararası Patates Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili basın toplantısı yapılacak. (Yer: Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği - 09.30)



Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği 8. Uluslararası Patates Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili basın toplantısı yapılacak. (Yer: Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği - 09.30)



Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen “II. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu” ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirilecek. (Yer: Vounous Sit Alanı - 10.00)



“Long Beach Altın Çark Criterium Yarışı”yla ilgili basın toplantısı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde yer alacak. (11.00)



Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımına başlanacak camiinin temeli törenle atılacak. (16.00)



“No. 1 + 39 sergisi”, Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan SOL Atölye / Sergi Salonu’nda açılacak. (19.00)



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