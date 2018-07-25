banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95369
ALTIN
190.839
DOLAR
4.8234
STERLİN
6.3467
EURO
5.6341
Hırsızlık yapmak uğruna ölüyordu
HIRSIZLIK YAPMAK UĞRUNA ÖLÜYORDU
Gonyak hırsızları yakalandı
GONYAK HIRSIZLARI YAKALANDI
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Karagülle tutuklu yargılanacak
KARAGÜLLE TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

26 Temmuz 2018 Perşembe Gündemi

Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği 8. Uluslararası Patates Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili basın toplantısı yapılacak. (Yer: Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği - 09.30)

26 Temmuz 2018 Perşembe Gündemi

Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği 8. Uluslararası Patates Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili basın toplantısı yapılacak. (Yer: Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği - 09.30)

25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:09
26 Temmuz 2018 Perşembe Gündemi

Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği 8. Uluslararası Patates Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili basın toplantısı yapılacak. (Yer: Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği - 09.30)

Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen “II. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu” ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirilecek. (Yer: Vounous Sit Alanı - 10.00)

“Long Beach Altın Çark Criterium Yarışı”yla ilgili basın toplantısı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde yer alacak. (11.00)

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımına başlanacak camiinin temeli törenle atılacak. (16.00)

“No. 1 + 39 sergisi”, Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan SOL Atölye / Sergi Salonu’nda açılacak. (19.00)

***********
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı!
Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı!
Ticaret Odası, Yunan halkına başsağlığı diledi
Ticaret Odası, Yunan halkına başsağlığı diledi
Ticaret Odası yetkilileri, Kamu-Sen’i ziyaret etti
Ticaret Odası yetkilileri, Kamu-Sen’i ziyaret etti
Çakıcı hükümeti göreve davet etti
Çakıcı hükümeti göreve davet etti
İnşaat Müteahhitleri Birliği: “Yunanistan halkının acısını paylaşıyoruz”
İnşaat Müteahhitleri Birliği: “Yunanistan halkının acısını paylaşıyoruz”
Basın-Sen: “Asgari ücret saptama komisyonu’nun yapısı değiştirilmeli”
Basın-Sen: “Asgari ücret saptama komisyonu’nun yapısı değiştirilmeli”
Mağusa İnisiyatifi halkı Yunanistan için başlatılan kampanyalara aktif katılmaya davet etti
Mağusa İnisiyatifi halkı Yunanistan için başlatılan kampanyalara aktif katılmaya davet etti
KTÖS, felaket yaşayan yunan halkına dayanışma belirtti
KTÖS, felaket yaşayan yunan halkına dayanışma belirtti
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
“no. 1 + 39 Sergisi” Yarın Lefkoşa’da İzlenime Açılıyor
“no. 1 + 39 Sergisi” Yarın Lefkoşa’da İzlenime Açılıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim