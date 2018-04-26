26 Nisan 2018 Perşembe Gündemi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile haftalık olağan görüşme gerçekleştirecek (10.00)

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, ulusal davada, 1958- 1976 yılları arasında Türk Mukavemet Teşkilatı ve Mücahit ordusunda hizmet verenlere Mağusa Gençlik Merkezi’nde (MAGEM) Milli Mücadele Madalyası verecek. (10.00)

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına basılan, Seda Selçuk Tanova’nın kaleme aldığı çocuk kitabı “Tan ve Cabani” Califorian Restoran’da tanıtılacak. (10.00)

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, görevi başında şehit düşen İbrahim Esmer’i, Balıkesir’de bulunan kabri başında düzenleyeceği törenle anacak. (10.00)

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanlığı koordinesinde 27-30 Nisan tarihleri arasında icra edilecek Arama Kurtarma Oyunları ile ilgili basın toplantısı Sivil Savunma Teşkilatı Gazinosu\'nda gerçekleştirilecek. (10.30)

Girne Belediyesi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması 4. Hibe Programıkapsamında finanse edilen “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetimi Hizmetleri” Projesi” ile ilgili tanıtım etkinliği Çatalköy The Olive Tree Otel’de gerçekleşecek. (11.00)

1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili basın toplantısı Dayanışma Evi’nde yapılacak. (11.30)

“Kıbrıs Türk Görmezler Derneği” ile “Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü 1981”, Zeytin Dalı Harekâtı’na destek amacıyla topladıkları bağışları takdim etmek üzere Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından kabul edilecek. Kabulde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da hazır bulunacak. (14.30)

Nükleere Hayır Platformu, Ledra Sokağı’nda (Uzun Yol) 19.00 – 21.00 saatleri arasında insan zinciri oluşturarak, Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşa edilmesini protesto edecek. (19.00)

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